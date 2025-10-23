Munkabaleset történt egy hajdú-bihari gyárban, mentőhelikoptert is riasztottak!

Hollywoodban sem tudtak volna jobb sztorit írni

Nemrég számoltunk be arról, hogy két hete a debreceni állatkertből érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A két állat kiszökött a helyéről, míg az egyik sül rövid időn belül megkerült, a másikat hetekig nem találták. Az állatkert a lakosság segítségét is kérte, és a polgárőrök, vadászok is hozzájárultak a kutatáshoz. Kiderült, hogy szerencsére a szökevényt nem ellopták, hanem csak elkóborolt. A hosszas kutatás meghozta gyümölcsét. Hogy hol találták meg a szökevényt, megtudhatod ebből a cikkből: