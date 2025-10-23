47 perce
Munkabaleset történt egy hajdú-bihari gyárban, mentőhelikoptert is riasztottak!
Egy 40 év körüli férfi szenvedett sérüléseket. A munkabaleset ügyében a rendőrség is nyomozást indított.
Információink szerint súlyos, csonkolásos munkabaleset történt október 12-én Biharkeresztesen, egy üzemben. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a baleset tényét.
A rendőrség válaszát elolvashatjátok az alábbi cikkben:
Mentőhelikoptert riasztottak a hajdú-bihari üzemhez, súlyos baleset történt
Gyerekek is megsérültek a balesetben
Két személyautó ütközött össze a 4808-as út 11-es kilométerénél, Hosszúpályi térségében szerda délután – írta a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A járművekben összesen öt ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. Helyszíni fotók és videó az alábbi cikkben:
Gyerekek is megsérültek a Hosszúpályinál történt balesetben – fotókkal, videóval
Felborult egy kamion az M35-ösön
Személyautó és nyerges vontató ütközött az M35-ös számú autópályán. Súlyos balesetet okozott Hajdú-Biharban a zalaegerszegi férfi. A Debreceni Járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést az ügyben. Az ítéletet ebben a cikkben találjátok:
Lezárta a felborult kamion az M35-öst, repült a föld és a törmelék! Fotókon a durva baleset
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hegyi Krisztián ismét Debrecenben?
Visszatért a pályára a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Hegyi Krisztián. Emlékezhetünk, a tavalyi szezonban a Debreceni VSC kölcsönjátékosaként szerepelt az NB I.-ben. Marco Rossi edzőtáborában szenvedett súlyos combsérülést. A többszörös izomszakadás miatt Londonban műtétre is szükség volt, majd hónapokon át tartó rehabilitáció következett. Kedd este azonban visszatért a pályára a kiváló kapus, így adódik a kérdés: visszatérhet-e a fiatal kapus a piros-fehérekhez?
Hollywoodban sem tudtak volna jobb sztorit írni
Nemrég számoltunk be arról, hogy két hete a debreceni állatkertből érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A két állat kiszökött a helyéről, míg az egyik sül rövid időn belül megkerült, a másikat hetekig nem találták. Az állatkert a lakosság segítségét is kérte, és a polgárőrök, vadászok is hozzájárultak a kutatáshoz. Kiderült, hogy szerencsére a szökevényt nem ellopták, hanem csak elkóborolt. A hosszas kutatás meghozta gyümölcsét. Hogy hol találták meg a szökevényt, megtudhatod ebből a cikkből:
Exkluzív: visszatért a Házasság első látásra szereplője, de mit szól ehhez a debreceni ex?
Szerda este megjelent Brem László is, aki Zavirát vette el feleségül. A férfit a párkapcsolati reality rajongói már az első évadból jól ismerhetik, hiszen akkor a debreceni Góbi Hilda párjaként akart kiváló férjként „szerepelni”. Az ő házasságuk zátonyra futott, éppen ezért kíváncsian vártuk, Hilda mit szól volt férje házasságához.
Exkluzív! Házasság első látásra: Brem László újra megpróbálta! Mit szól az exfelesége, Góbi Hilda?
Ez is érdekelhet:
Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos! – hivatalos!
Hatalmas fejlesztésekkel gyúrják ki a szoboszlói strandot! Új medencék, új étterem, lesz itt minden!
Mintha csillogó sziklát húztak volna ki a Tiszából Csegénél! Képen az óriáshal, amekkora nincs is!