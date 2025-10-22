1 órája
Mentőhelikoptert riasztottak a hajdú-bihari üzemhez, súlyos baleset történt
Az ügyében a rendőrség eljárást folytat. A mentők egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak el a munkabaleset helyszínéről.
Információink szerint súlyos, csonkolásos munkabaleset történt október 12-én Biharkeresztesen, egy üzemben. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a baleset tényét: „Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni” – közölték.
„A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba” – tudatta érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya.
Épp a napokban fejezték be a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy halálos kimenetelű munkahelyi baleset kivizsgálását; 2024 év végén a berettyóújfalui járásban egy telephelyen a magasból zuhant le egy dolgozó, aki a helyszínen életét vesztette:
Tragédia Hajdú-Biharban! Négy métert zuhant egy férfi, a helyszínen meghalt
Ajánljuk még:
Döbbenet! Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba, rengetegen megsérültek! - fotókkal!
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
Debrecen után újabb hajdú-bihari városban nyit gyorséttermet a McDonald's? Ez nagyot szólna!