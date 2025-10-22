Mentőhelikoptert riasztottak a hajdú-bihari üzemhez, súlyos baleset történt

Információink szerint súlyos, csonkolásos munkabaleset történt október 12-én Biharkeresztesen, egy üzemben. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a baleset tényét: „Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni” – közölték.

Mentőhelikopter is érkezett a súlyos munkabaleset helyszínére

Fotó: Illusztráció: MW-archív

„A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba” – tudatta érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya.

Épp a napokban fejezték be a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy halálos kimenetelű munkahelyi baleset kivizsgálását; 2024 év végén a berettyóújfalui járásban egy telephelyen a magasból zuhant le egy dolgozó, aki a helyszínen életét vesztette: