Baleset

1 órája

Mentőhelikoptert riasztottak a hajdú-bihari üzemhez, súlyos baleset történt

Címkék#Berettyóújfalui Rendőrkapitányság#mentőhelikopter#munkabaleset

Az ügyében a rendőrség eljárást folytat. A mentők egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak el a munkabaleset helyszínéről.

Haon.hu

Információink szerint súlyos, csonkolásos munkabaleset történt október 12-én Biharkeresztesen, egy üzemben. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a baleset tényét: „Tájékoztatjuk, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni” – közölték.

munkabaleset
Mentőhelikopter is érkezett a súlyos munkabaleset helyszínére
Fotó: Illusztráció: MW-archív

„A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba” – tudatta érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya.

Épp a napokban fejezték be a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy halálos kimenetelű munkahelyi baleset kivizsgálását; 2024 év végén a berettyóújfalui járásban egy telephelyen a magasból zuhant le egy dolgozó, aki a helyszínen életét vesztette: 

