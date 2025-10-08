október 8., szerda

Bűnügy

1 órája

Több mint 50 migránst csempésztek be Hajdú-Biharba a román férfiak!

Címkék#migráns#embercsempészet#Hajdú-Bihar

A déli határhoz vitték az illegális határátlépőket. A migránsokat szállító férfiak ellen embercsempészet miatt emeltek vádat

Haon.hu

Minősített embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség azok ellen az elkövetők ellen, akik szervezőként és sofőrként anyagi haszonszerzésre törekedve közreműködtek illegális határátlépők magyarországi utaztatásában – közölte szerdán portálunkkal a főügyészség sajtóközleményében. A vád szerint a férfiak több mint ötven migráns mozgását segítették Magyarország területén.

migráns
Migránsokat szállítottak Hajdú-Biharon keresztül külföldre román férfiak
Forrás: Napló-archív

A vádirat szerint a három román állampolgárságú elkövető ismerte egymást, a legidősebb férfi irányításával történtek a fuvarozások, amelyhez a férfi beszervezte két vádlott-társát, akik a személygépkocsikat vezették. A két sofőr a fuvarozásért rendszeresen pénzt kapott, sikeres szállítás esetén alkalmanként ezer eurót. 

Az okiratokkal nem rendelkező külföldi állampolgárok a román-magyar államhatárt ismeretlen személyek közreműködésével jogellenes módon lépték át, majd magyar területen a szervező férfi küldte meg vádlott-társainak mobiltelefonon keresztül a koordinátákat, és azokon a pontokon kellett a migránsokat felvenniük, majd Magyarország déli államhatárához szállítaniuk.

2023. június elejétől kezdődően 2023. szeptember 19-ig több alkalommal az egyik sofőr 32, míg a másik 24 migráns szállításában vett részt, amikor is 2023. szeptember 19-én a délutáni órákban az egyik sofőrt a rendőrök igazoltatták.

Migránsokat szállítottak: ez lehet a büntetésük

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg már szabadlábon védekező román állampolgár vádlottak ellen folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken azzal, hogy a legidősebb elkövető a bűncselekményt szervezőként valósította meg. A főügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a Debreceni Törvényszék mindhárom vádlottat fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje és határozott időre utasítsa ki őket Magyarország területéről.

