Mokka

14 perce

Hoppá! Megyeri Csilla elárulta, hogyan bővülhet tovább a család! - videóval!

Elszólta magát a műsorvezető. A családtervezésről és a gyereknevelésről is beszélt a TV2 Mokka reggeli műsorában Megyeri Csilla.

Haon.hu

Megyeri Csilla volt a TV2 Mokka című műsorának reggeli vendége. Szabó Zsófiékkal történt beszélgetése során az alföldi szépség számos témát érintett, ráadásul beszélt a várandóssággal töltött hónapokról, a terhessége egyes fázisairól, valamint az elmúlt hetek történéseiről is.

Hoppá! Megyeri Csilla elárulta, hogyan bővülhet tovább a család!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kiváló formában van Megyeri Csilla

Amikor megkérdezték hogyan érzi magát, játsznyi könnyedséggel felelte:

Energikus, fitt! Figyeljetek, tényleg, egyetlenegy rosszullét nem volt, annyi, hogy fáradékony voltam az első trimeszterben.

Megyeri Csilla megosztotta, a terhessége 24. hétében jár, erre persze Szabó Zsófiék egyből rávágták, meg sem látszik rajta, hogy hat hónapos terhes! Elnézve a helyzetet, a műsorvezető tényleg kirobbanó formában van, persze ez nem újdonság azoknak, akik követik Megyeri Csilla Instagram-oldalát

Szilárd elképzelései vannak a gyereknevelésről

Megfelelő értékrendet kell mutatnunk, tanítanunk neki

– jegyezte meg a kislánya jövőbeli nevelése kapcsán. A családtervezés kapcsán azt is megjegyezte, párja nagy családot szeretne. - Itt még nincs megállás, azt mondta, nagy, olasz családot szeretne, olyat, amilyen ő felnőtt - részletezte.

Arra a kérdésre, hogy minderre nyitott-e, Megyeri Csilla azt felelte:

Egy gyerkőcre még nyitott vagyok, egy kisfiúra. Egy fiú, egy lány, akkor így megvagyok.

Olaszos babaváró Megyeri Csilla kertjében

Miután kitudódott az alföldi szépség terhessége, jó ideig kínozta követőit bizonytalanság: vajon kislányt vagy kisfiút hord a szíve alatt a népszerű műsorvezető? Persze senkinek sem kell már őrlődnie, hiszen, mint az nemrégiben kiderült, a család hamarosan egy kislánnyal bővül majd. Persze ezt sem csak úgy elejtették egy beszélgetésben, nagyon is megadták a módját a gyermek nemének leleplezésére...

