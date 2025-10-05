Autóból lőttek egy nőre Debrecenben, a támadók elmenekültek – videóval

Autóból lőttek rá egy fiatal nőre szombat este Debrecenben – számolt be a lövöldözésről a Tények vasárnap. Mint a riportban elhangzott, éppen munkából tartott hazafelé biciklijével egy forgalmas úton, amikor a kocsiból eldördült a lövés. Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot okozott neki. A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak, majd elmenekültek.

Lövöldözés volt Debrecen egyik legforgalmasabb utcájában

Forrás: Google Maps

A nő nyilatkozott a hírműsornak, azt mondta, rémülten hívta a rendőröket, a támadói pedig vadásztak rá. Elhangzott, az egyik piros lámpánál feltűnt neki egy autó, amiben többen ültek, és a motorját erősen túráztatták, akkor még nem sejtette, hogy pillanatokkal később rálőnek a kocsiból.

Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam és az oldalamat találták el a járműből. Borzasztóan fájt. Szerintem célzottan engem, mert nem volt más sem a környékemen, autó sem volt sok az úton, tehát úgy gondolom, kifejezetten rám céloztak vele

– mesélte el a történteket a nő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint kiderült, a nő annyira megrémült, hogy nem tudta megjegyezni az autó rendszámát, de hívta a rendőröket, akik végigjárták a környéket, de akkor már nem találták a kocsit.

Ajánljuk még: