Lövöldözés Debrecenben: itt a rendőrség válasza, már náluk lehet a döntő bizonyíték
Egy fiatal nőre lőttek rá Debrecenben. Megkérdeztük a hajdú-bihari rendőr-főkapitányságot, indult-e a nyomozás a lövöldözés ügyében.
Október első hétvégéjén, szombat este lőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben. A Tények vasárnapi riportja szerint a nő biciklivel tartott hazafelé a munkahelyéről, amikor az egyik forgalmas kereszteződésben egy kocsiból eldördült egy lövés. Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén. Feltételezhetően egy egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók a lövöldözés során.
A lövöldözésről a nő a Tényeknek azt is elmondta, rémülten hívta a rendőröket, a támadói pedig vadásztak rá. Elhangzott, az egyik piros lámpánál feltűnt neki egy autó, amiben többen ültek, és a motorját erősen túráztatták, akkor még nem sejtette, hogy pillanatokkal később rálőnek a kocsiból. Erről itt írtunk bővebben:
Autóból lőttek egy nőre Debrecenben, a támadók elmenekültek – videóval
Nyomoz a rendőrség a debreceni lövöldözés ügyében
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Mint írták, a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
A rendőrök térfigyelőkamera-felvételeket foglaltak le, tanúkutatást végeztek és vizsgálják az ügy minden részletét.
A fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt akár három évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.
