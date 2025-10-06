október 6., hétfő

Rendőrség

50 perce

Lövöldözés Debrecenben: itt a rendőrség válasza, már náluk lehet a döntő bizonyíték

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság#lövöldözés#Debrecen

Egy fiatal nőre lőttek rá Debrecenben. Megkérdeztük a hajdú-bihari rendőr-főkapitányságot, indult-e a nyomozás a lövöldözés ügyében.

Haon.hu

Október első hétvégéjén, szombat este lőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben. A Tények vasárnapi riportja szerint a nő biciklivel tartott hazafelé a munkahelyéről, amikor az egyik forgalmas kereszteződésben egy kocsiból eldördült egy lövés. Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén. Feltételezhetően egy egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók a lövöldözés során.

debreceni lövöldözés
A rendőrség is nyomoz a debreceni lövöldözés ügyében
Forrás:  Napló-archív

A lövöldözésről a nő a Tényeknek azt is elmondta, rémülten hívta a rendőröket, a támadói pedig vadásztak rá. Elhangzott, az egyik piros lámpánál feltűnt neki egy autó, amiben többen ültek, és a motorját erősen túráztatták, akkor még nem sejtette, hogy pillanatokkal később rálőnek a kocsiból. Erről itt írtunk bővebben:

Nyomoz a rendőrség a debreceni lövöldözés ügyében

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Mint írták, a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. 

A rendőrök térfigyelőkamera-felvételeket foglaltak le, tanúkutatást végeztek és vizsgálják az ügy minden részletét.

A fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt akár három évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

