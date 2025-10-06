Lövöldözés volt Debrecenben, fiatal lányra támadtak rá

Autóból lőttek rá egy fiatal nőre szombat este Debrecenben – számolt be a lövöldözésről a Tények vasárnap. Mint a riportban elhangzott, éppen munkából tartott hazafelé biciklijével egy forgalmas úton, amikor a kocsiból eldördült a lövés.

Lövöldözés volt Debrecenben

Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot okozott neki. A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak, majd elmenekültek.