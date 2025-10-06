13 perce
Lövöldözés volt Debrecenben, fiatal lányra támadtak rá
A fiatal lány nagyon megijedt. A lövöldözés elkövetője elmenekült a helyszínről.
Autóból lőttek rá egy fiatal nőre szombat este Debrecenben – számolt be a lövöldözésről a Tények vasárnap. Mint a riportban elhangzott, éppen munkából tartott hazafelé biciklijével egy forgalmas úton, amikor a kocsiból eldördült a lövés.
Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot okozott neki. A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak, majd elmenekültek.
Autóból lőttek egy nőre Debrecenben, a támadók elmenekültek – videóval
A fél pár cipője került elő eddig a csónakbalesetben eltűnt egyetemistának
Továbbra is eltűnt személyént keresi a rendőrség a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemi hallgatót. Szörnyű csónakbaleset történt kedden a főcsatornán Püspökladány közelében, az ágotai vészelzáró zsilipének térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Nagy erőkkel indult meg a keresés, azonban a 25 éves fiúnak csak a fél pár cipőjét találták meg. A keresésben több kutató-mentő csapat is részt vesz. Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke többször tájékoztatta már portálunkat a kutatás folyamatáról, pénteken tudatta, már több mint 60 kilométeres szakaszon vizsgálták át a Hortobágy-Berettyót. A keresés a hétvégén is folytatódott, de a hatodik napon sem került elő az eltűnt fiú.
A fél pár cipője került elő eddig a csónakbalesetben eltűnt egyetemistának
Jó ég! Mégis mit gondolt ez a biciklis? Hajmeresztő dolgot vettek videóra Debrecennél
Ilyen biciklissel a legvadabb rémálmaiban sem szeretne találkozni egy sofőr sem, az biztos. Hajmeresztő videó látott napvilágot arról, hogy egy kerékpáros férfi mindenféle lámpa vagy fényvisszaverő mellény nélkül halad lakott területen kívül, az út szélén a 471-es úton Debrecen felé.
Jó ég! Mégis mit gondolt ez a biciklis? Hajmeresztő dolgot vettek videóra Debrecennél
Üres kasszát örökölt, mégis mindenütt fejleszt a hajdú-bihari város
A költségvetési fegyelem, a takarékosság és a fokozatos gazdasági rendrakás éve volt 2024 Tiszacsege városában. A számok mögött hosszú évek tudatos munkája áll: a korábbi mintegy egy évtized több mint 170 millió forintos hiányát mára szinte teljes egészében ledolgozta az önkormányzat, miközben fejlesztésekről sem kellett lemondania. Beruházások valósultak meg, külterületi, belterületi utak újultak meg, a strand gépészete korszerűsödik és a piac is épül.
Üres kasszát örökölt, mégis mindenütt fejleszt a hajdú-bihari város
Kibújt saját árnyéka mögül a hajdú-bihari város a 15 éve megválasztott polgármesterével
A választókerület egyik legnagyobb településének teret nyitott és időt nyert, a 15 éve polgármesterré választott Csáfordi Dénes. A hátrányaival küszködő hajdúváros hosszú ideig nem tudott kibújni a saját árnyéka alól - írja a Fidesz-KDNP Hajdúhadházi polgármesteréről Tasó László, a térség országgyűlési képviselője pénteken Facebook-oldalán.
Kibújt saját árnyéka mögül a hajdú-bihari város a 15 éve megválasztott polgármesterével
Nem sokkal születésnapja után gázolták halálra a nőt Ebesen – új információk derültek ki a tragédiáról
Halálos baleset történt péntek délután Ebesen. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, a Vasút és az Újsor utca kereszteződésében egy autó és egy kerékpáros ütközött össze. A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, a nőt sikeresen újraélesztették, azonban a kerékpáros később a kórházban életét vesztette. A Tények stábja is a halálos baleset helyszínén járt.
Halálos baleset történt Ebesen, egy kerékpáros az áldozatFotók: Tóth Imre
Nem sokkal születésnapja után gázolták halálra a nőt Ebesen – új információk derültek ki a tragédiáról – fotókkal, videóval