Betört egy debreceni kocsmába, de nem volt szerencséje a lopott sorsjegyekkel a férfinak – fotókkal, videóval

Több helyre is eldugta a még bontatlan csomagokat. A férfinak lopás miatt kell felelnie.

Haon.hu

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre szeptember 24-én arról, hogy az éjszaka valaki betört egy debreceni vendéglátóegységbe. A tolvaj a kasszából több mint fél millió forintot, valamint közel öt millió forint értékű kaparós szelvényt vitt magával. A nyomozók azonnal munkához láttak, tanúkat hallgattak meg és nyomokat rögzítettek. Munkájuk rövid időn belül meghozta az eredményt és azonosítottak egy hajdúsámsoni lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható számolt be a lopási ügyről a police.hu péntek délelőtt. 

Nem volt szerencséje a sorsjegytolvajnak, lopás miatt felelhet
Mint írták, a rendőrök akciót szerveztek az elfogására és szeptember 30-án hajnalban a lakásán ütöttek rajta. A nála tartott kutatás során több bontatlan csomag sorsjegyet is megtaláltak és lefoglaltak. A férfi az erdőbe elásott és egyéb rejtekhelyekre dugott további csomagokat is megmutatott a nyomozóknak.  A fel nem használt, 4 millió 850 ezer forint értékű szelvényeket vagyonvisszaszerzés keretében visszaadták a tulajdonosnak.

Zsákokban is találtak még bontatlan sorsjegyet
A férfit elfogták és előállították a kapitányságra, ahol a bűnügyesek gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt.

