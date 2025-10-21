október 21., kedd

Büntetés

1 órája

Öreg hiba volt felvenni az újvárosi targoncást! Úgy lopta ki a főnöke szemét, hogy logisztika szakon tananyag lenne

A balmazújvárosi férfi több száz befőttet és konzervet tulajdonított el. A lopás ügyében tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést a bíróság.

Haon.hu

Folytatólagosan elkövetett lopás vétségében mondta ki bűnösnek a Debreceni Járásbíróság azt a vádlottat, aki munkáltatóját lopta meg, és ezért vele szemben 220 óra közérdekű munka büntetést szabott ki – tudatta október 21-én a Debreceni Törvényszék. 

A targoncásként dolgozó férfi több alkalommal is lopott a munkahelyéről, a lopás miatt meg is büntették
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a vádlott munkahelyén targoncavezetőként dolgozott, amely során 2024. január 19-e és 2024. december 18-a közötti két leltár alkalmával, pontosabban nem meghatározható időpontban, több alkalommal, különböző tételben a munkahelyéről lopott. A vádlott különböző tételben 240 darab, összesen 120 ezer forint értékű üveges zöldborsót, valamint 120 darab, összesen 48 ezer forint értékű kukoricakonzervet tulajdonított el. A férfi az üzem területén az egyik raktárból, a telephelyen kívül található másik raktárba történő szállítás során, az általa vezetett targonca fülkéjébe helyezte a termékeket zsugoronként, majd amikor már besötétedett, az üzem telephelyén kívül, egy villanyoszlop tövébe rejtette a lopott árult, majd a munka végeztével, hazafelé menet berakta a saját gépjárművébe.

A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni, mivel azonban ezt sem az ügyészség, sem a vádlott nem kérte, így döntés jogerőre emelkedett.

