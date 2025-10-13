Fiúk, fiúk, mit tettetek? Létavértesről ezért kár volt bejárni Debrecenbe…

A járőrök múlt hét csütörtök este figyeltek fel egy robogóra, amin két fiatal utazott Létavértesen. – számolt be róla a police.hu. Mint írják, az egyenruhások azonnal megállították a járművet, és elszámoltatták őket.

Lopás miatt kell felelniük a fiataloknak

Forrás: police.hu

Lopás Debrecenből: motort tulajdonítottak el a fiatalok

A 17 és 18 éves fiúk elmondták, hogy nem sokkal korábban lopták a motort Debrecenből és egyiküknek sincs jogosítványa. A rendőrök a létavértesi és a kokadi lakost előállították, és bűnügyi őrizetbe vették. Az is kiderült, hogy pár nappal korábban is magukkal vittek egy motort a vármegyeszékhelyről, amit az egyik ismerősüknél rejtettek el. A nyomozók mindkét járművet lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosnak.

A motor visszakerült a tulajdonosához

Forrás: (Fotó: police.hu)

A Debreceni Rendőrkapitányság lopás bűntett miatt indított eljárást.

