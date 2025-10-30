október 30., csütörtök

Így lett a böszörményi férfi a debreceni éjszaka szégyene: földig hajolva adta át magát a bűnnek

A vádlott hamar túladott a zsákmányán. A férfinak a lopási ügy miatt felelnie kell majd.

Haon.hu

A vádirat szerint a sértett 2024. december 30-án éjfél körül egy debreceni szórakozóhelyen tartózkodott, majd távozásakor az utcán véletlenül elhagyta a 199 ezer forint értékű mobiltelefonját. Röviddel ezt követően járt arra a vádlott, aki a készüléket észrevette, azt a földről felvette és a hajdúböszörményi lakóhelyére vitte. A telefon tokját és a SIM kártyát kidobta, majd 2025. januárjában az egyik internetes közösségi oldalon a telefont eladásra meghirdette 180 ezer forintért – számolt be a lopási ügyről 2025. október 30-án a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Lopás történt, felelnie kell a férfinak
Forrás: Illusztráció / MW-archív
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint azt a közleményben írták, néhány nap múlva jelentkezett egy vásárló, aki nem tudott arról, hogy a mobiltelefon bűncselekmény elkövetéséből származik és a vételárat készpénzben adta át a vádlottnak.

Az adásvételt követően néhány napon belül a debreceni rendőrök a vevőnél megtalálták és lefoglalták a készüléket, majd azt visszaadták a tulajdonosának, így a vádlott által okozott kár jórészt megtérült.

A férfi ellen a Debreceni Járási Ügyészség jogtalan elsajátítás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki és rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást.

