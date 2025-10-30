október 30., csütörtök

Égen-földön keresett bűnözőt szedtek le a hajdú-bihari buszról! Nem is sejtették az utasok, ki ül mellettük – fotókkal, videóval

Hamar a férfi nyomára bukkantak. A lopás miatt már kezdeményezték a letartóztatását is.

Haon.hu

Október 25-én reggel tettek bejelentést a rendőrségre arról, hogy valaki az éjszaka megrongálta egy komádi bolt ajtaját, majd több mint félmillió forintot, szeszes italt és édességet vitt el. A bűnügyesek azonnal nyomokat rögzítettek a helyszínen, és tanúkat hallgattak meg. Rövid időn belül a látókörükbe került egy komádi lakos, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel – számolt be a lopásról október 30-án a rendőrség.

Mint írták, az információ azonnal körbeért, és egy szabadnapos rendőr a személyleírás alapján észrevette a menetrend szerinti buszon hazafelé tartó férfit. Így pár órával a betörés után elfogta a tolvajt, és átadta a szolgálatban lévő egyenruhásoknak, akik előállították. A rendőrök 470 ezer forintot találtak nála, amit vagyonvisszaszerzés keretében lefoglaltak, majd visszaadtak a tulajdonosnak.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt, beismerő vallomást tett. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

