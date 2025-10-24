1 órája
Drogos betörőt kaptak el Hajdúhadházon, nem hiszed el, hol próbált meg elbújni! - videókkal
Főként műszaki cikkeket és kerékpárokat tulajdonított el. Négyrendbeli lopás miatt kell felelnie a hajdúhadházi férfinak.
Szerdán számoltunk be arról a betörőről, aki egy ágyneműtartóban próbált meg elrejtőzni Hajdúhadházon. A rendőrök végül megtalálták a 29 éves férfit, akit négyrendbeli lopás miatt tartóztattak le. Csütörtökön a Tények is foglalkozott a hajdúhadházi betörő ügyével.
A rabló főként bicikliket és műszaki cikkeket zsákmányolt. A Tények próbálta elérni a betörőt, de a családja azt mondta, a férfi gyógyszeres kezelés alatt áll. A szomszédok úgy fogalmaznak ugyanis, erősen drogos volt a férfi, és azért követte el a betöréseket, hogy kábítószert tudjon venni.
A Tények riportját itt tudjátok megnézni:
Lopás miatt keresték, így kapták el a hajdúhadházi betörőt
A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, úgy tudták otthon van, de sehol nem találták az ingatlanban. A rendőrök nem adták fel, minden szobába benéztek, még a szekrényeket is kinyitották, végül pedig egy ágyneműtartóban megtalálták.
Az elfogásról egy videót is közzétett a vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, amit itt tudtok megtekinteni:
