Drogos betörőt kaptak el Hajdúhadházon, nem hiszed el, hol próbált meg elbújni! - videókkal

Szerdán számoltunk be arról a betörőről, aki egy ágyneműtartóban próbált meg elrejtőzni Hajdúhadházon. A rendőrök végül megtalálták a 29 éves férfit, akit négyrendbeli lopás miatt tartóztattak le. Csütörtökön a Tények is foglalkozott a hajdúhadházi betörő ügyével.

Forrás: TV2/Tények

A rabló főként bicikliket és műszaki cikkeket zsákmányolt. A Tények próbálta elérni a betörőt, de a családja azt mondta, a férfi gyógyszeres kezelés alatt áll. A szomszédok úgy fogalmaznak ugyanis, erősen drogos volt a férfi, és azért követte el a betöréseket, hogy kábítószert tudjon venni.

A Tények riportját itt tudjátok megnézni:

A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, úgy tudták otthon van, de sehol nem találták az ingatlanban. A rendőrök nem adták fel, minden szobába benéztek, még a szekrényeket is kinyitották, végül pedig egy ágyneműtartóban megtalálták.

Az elfogásról egy videót is közzétett a vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, amit itt tudtok megtekinteni:

