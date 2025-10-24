október 24., péntek

Botcsinálta betörő

1 órája

Drogos betörőt kaptak el Hajdúhadházon, nem hiszed el, hol próbált meg elbújni! - videókkal

Főként műszaki cikkeket és kerékpárokat tulajdonított el. Négyrendbeli lopás miatt kell felelnie a hajdúhadházi férfinak.

Haon.hu

Szerdán számoltunk be arról a betörőről, aki egy ágyneműtartóban próbált meg elrejtőzni Hajdúhadházon. A rendőrök végül megtalálták a 29 éves férfit, akit négyrendbeli lopás miatt tartóztattak le. Csütörtökön a Tények is foglalkozott a hajdúhadházi betörő ügyével. 

Lopás miatt keresték a hajdúhadházi férfit, az ágyneműtartóban próbált meg elrejtőzni
Forrás: TV2/Tények
Forrás: TV2/Tények

A rabló főként bicikliket és műszaki cikkeket zsákmányolt.  A Tények próbálta elérni a betörőt, de a családja azt mondta, a férfi gyógyszeres kezelés alatt áll. A szomszédok úgy fogalmaznak ugyanis, erősen drogos volt a férfi, és azért követte el a betöréseket, hogy kábítószert tudjon venni. 

A Tények riportját itt tudjátok megnézni:

Lopás miatt keresték, így kapták el a hajdúhadházi betörőt

A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, úgy tudták otthon van, de sehol nem találták az ingatlanban. A rendőrök nem adták fel, minden szobába benéztek, még a szekrényeket is kinyitották, végül pedig egy ágyneműtartóban megtalálták. 

Az elfogásról egy videót is közzétett a vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, amit itt tudtok megtekinteni:

