Rendőrségi felhívás

2 órája

Embernek nem fordul meg a fejében ilyesmit lopni, Böszörmény mellől most mégis elvitték!

A nyomozás már folyamatban van, további szemtanúk jelentkezésére is számítanak.

Haon.hu

Lopás Böszörményben: a hajdúböszörményi rendőrök közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indítottak eljárást, miután ismeretlen elkövető eltulajdonított egy sebességkorlátozó táblát a 3509-es számú út 6. kilométerszelvényéből – közölte a police.hu.

Lopás miatt nyomoznak a hajdúböszörményi rendőrök
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mikor történt a lopás? 

A bűncselekmény 2025. augusztus 4-e előtti időpontban történhetett. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy információval rendelkezik róla, jelentkezzen személyesen a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon (Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 2.), vagy hívja a 06-52/228-400-as telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón is, akár névtelenül is.

