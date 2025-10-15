Embernek nem fordul meg a fejében ilyesmit lopni, Böszörmény mellől most mégis elvitték!

Lopás Böszörményben: a hajdúböszörményi rendőrök közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indítottak eljárást, miután ismeretlen elkövető eltulajdonított egy sebességkorlátozó táblát a 3509-es számú út 6. kilométerszelvényéből – közölte a police.hu.

Lopás miatt nyomoznak a hajdúböszörményi rendőrök

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mikor történt a lopás?

A bűncselekmény 2025. augusztus 4-e előtti időpontban történhetett. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy információval rendelkezik róla, jelentkezzen személyesen a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon (Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 2.), vagy hívja a 06-52/228-400-as telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón is, akár névtelenül is.

