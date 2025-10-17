október 17., péntek

Bűnügy

3 órája

Nem jött ki a három egyforma, hamar elkapták a sámsoni sorsjegytolvajt – videóval

Több millió forint értékben voltak nála sorsjegyek. A lopást egy debreceni kocsmában hajtotta végre a hajdúsámsoni férfi.

Haon.hu

Október elején számoltunk be róla, hogy szeptember 24-én éjszaka valaki betört egy debreceni vendéglátóegységbe. A tolvaj a kasszából több mint fél millió forintot, valamint közel öt millió forint értékű kaparós szelvényt vitt magával. A rendőrség csütörtökön új információkat közölt a lopásról.

Lopás miatt tartóztatták le a hajdúsámsoni sorsjegytolvajt
Forrás: YouTube/PoliceHungary

Ahogy írták, a nyomozók rövid időn belül azonosították és elfogták a hajdúsámsoni lakost. A bűnügyesek a férfi lakásán, egy közeli erdőben elásva és ismerőse kerti épületében elrejtve találták meg a sorsjegyeket. A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében közel ötmillió forintot adtak vissza a tulajdonosnak. A 47 éves férfit lopás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, beismerő vallomást tett.

A csütörtöki közleményükben hangsúlyozták, a nyomozók befejezték a vizsgálatot, az iratokat pedig megküldték az ügyészségre.

Az elfogásról készült videót itt tudjátok megnézni:

