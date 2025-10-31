október 31., péntek

Nem válogatott

1 órája

Az erdő közepéről vitték el Bocskaikert rémét! Videón a férfi, akinek a plüssállat se volt szent

Címkék#lopás#Bocskaikert#tolvaj#elfogás

Három ingatlanba is besurrant, majd egy autót is feltört a bocskaikerti férfi.

Haon.hu

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást egy bocskaikerti lakossal szemben, mivel a gyanú szerint a férfi három ingatlanba is besurrant – olvasható a police.hu-n. Mint írják, szeptemberben egy kisbolt udvarára mászott be, és egy kukát telepakolt szeszes italokkal, illetve lakatlan ingatlanokból vitt magával elektronikai eszközöket. 

A rendőrök lopás miatt folytatnak eljárást egy bocskaikerti lakossal szemben
A rendőrök lopás miatt folytatnak eljárást egy bocskaikerti lakossal szemben
Forrás: YouTube /  PoliceHungary

Lopás Bocskaikertben: a tolvaj még egy autót is célba vett

Utolsó alkalommal, október 27-én este egy utcán parkoló autót vett célba, betörte a szélvédőjét, és egy plüssállatot vitt el.

A rendőrök adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, majd akciót szerveztek a tolvaj elfogására. Csütörtökön állították elő, a 34 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A rendőrök videót is készítettek az elfogásról:

A nyomozók vizsgálják, kapcsolatba hozható-e további bűncselekményekkel.

