Az erdő közepéről vitték el Bocskaikert rémét! Videón a férfi, akinek a plüssállat se volt szent
Három ingatlanba is besurrant, majd egy autót is feltört a bocskaikerti férfi.
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást egy bocskaikerti lakossal szemben, mivel a gyanú szerint a férfi három ingatlanba is besurrant – olvasható a police.hu-n. Mint írják, szeptemberben egy kisbolt udvarára mászott be, és egy kukát telepakolt szeszes italokkal, illetve lakatlan ingatlanokból vitt magával elektronikai eszközöket.
Lopás Bocskaikertben: a tolvaj még egy autót is célba vett
Utolsó alkalommal, október 27-én este egy utcán parkoló autót vett célba, betörte a szélvédőjét, és egy plüssállatot vitt el.
A rendőrök adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, majd akciót szerveztek a tolvaj elfogására. Csütörtökön állították elő, a 34 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett.
A rendőrök videót is készítettek az elfogásról:
A nyomozók vizsgálják, kapcsolatba hozható-e további bűncselekményekkel.
