Sziréna

1 órája

Világbajnok álcával próbálta leplezni kilétét a debreceni biciklitolvaj, ám a kamera mindent megörökített – videóval

Címkék#lopás#debrecen#tolvaj#baleset

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Lopás miatt keresik a férfit.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A videón látható férfi 2025. augusztus 20-án 19 óra 30 perc körül egy Debrecen, Ibolya utcai társasház bejáratától ellopott egy kerékpárt. Az elkövető előbb elsétált a bicikli mellett, nem sokkal később pedig egy sapkával a fején és egy erővágóval a kezében tért vissza. Levágta a lakatot a kétkerekűről, felült rá és elhajtott – számolt be róla 2025. október 31-én a rendőrség

A férfit lopás miatt keresik a rendőrök
A férfit lopás miatt keresik a rendőrök
Forrás: police.hu

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri a férfit, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

