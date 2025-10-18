október 18., szombat

Sziréna

1 órája

Klasszikus módszerrel próbálkozott a hajdú-bihari rabló, de nem számolt a tulajdonos éberségével – videóval

Címkék#lopás#rendőr#betörő#Hajdú-Bihar

A hajdú-bihari rendőrök eszén nem tudott túljárni a betörő. Lopás miatt kell felelnie a kreatív tettesnek.

Haon.hu

A tulajdonos jelentette be a rendőrségen péntek éjszaka, hogy valaki bement a telephelyére, és látja is a biztonsági kamerán – számolt róla be közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Lopás miatt kell felelnie a kreatív tettesnek
Lopás miatt kell felelnie a kreatív tettesnek
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség 

Rövid időn belül a elkapták a lopással gyanúsítható férfit

Mint írják, több járőregység indult azonnal a címre, percekkel később pedig már kattant a bilincs a betörő kezén. Kollégáik a kispiac mellett fogták el, mindössze arra volt ideje, hogy két zsák művirágot összepakoljon.  

Az 53 éves férfi nem számolt a tulajdonos éberségével, ahogy a rendőrök gyorsaságával sem, viszont arról gondoskodott, hogy ne legyen könnyen felismerhető. Harisnyát húzott a fejére, amit a szeménél kivágott. A járőrök előállították, a nyomozók pedig lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

