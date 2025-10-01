Elkapták a legbénább hajdú-bihari autótolvajt, neki a sár és az árok is megoldhatatlan feladat – fotókkal, videóval

Több bejelentés érkezett a rendőrségre a múlt hónapban arról, hogy kocsikat rongáltak meg és azokból értéktárgyakat vittek el különböző településeken Berettyóújfalu környékén. Előfordult olyan is, hogy egy lakóház udvaráról zsákmányoltak szerszámgépeket. Több autót is elvittek, viszont azokkal sosem jutottak messzire volt, hogy a sárban akadtak el, de volt olyan is, amikor egy árok jelentette a végállomást – számolt be a lopásokról szerdán a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Lopás mindhiába? Az árok megugorhatatlan feladat volt

Forrás: police.hu

Mint írták, a bűnügyesek minden ügyet aprólékosan megvizsgáltak, nyomokat rögzítettek és a pocsaji körzeti megbízottakkal adatot gyűjtöttek, tanúkat kutattak. Az eltérő elkövetési módszerek ellenére rájöttek, hogy egy 19 éves pocsaji lakos gyanúsítható a bűncselekményekkel. Az is kiderült, hogy az egyik lopásnál az ingatlan udvarára egy 52 éves férfival együtt mászott be. Onnan szerszámgépeket vittek el, továbbá egy robogóval is próbálkoztak, de azzal csak pár méterre, a ház mögötti füves területig jutottak.

A sarat sem tudta leküzdeni a tolvaj

Forrás: police.hu

A rendőrök elfogták a 19 éves férfit, gyanúsítottként hallgatták ki és bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Ötrendbeli lopás, kétrendbeli jármű önkényes elvétele, valamint egyedi azonosító jel eltávolítása miatt kell felelnie, míg 52 éves társával szemben lopás miatt indult eljárás – olvasható a közleményben.

