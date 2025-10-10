október 10., péntek

Tűz

2 órája

Botrányos videó került elő, kiderült, hogyan történhetett a lakókocsitűz Hajdúszoboszlón – fotókkal, videókkal

Címkék#lakókocsi#tények#tűz#Hajdúszoboszló#gyújtogató

Több mint 20 milliós kárt okozott a gyújtogató. A lakókocsitűzben senki sem sérült meg.

Haon.hu

Szeptember elején számoltunk be róla, hogy kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában. A szomszédok durranó hangokra lettek figyelmesek, majd nem sokkal később már a lángokat is látták. Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője közölte, robbanás nem történt, a helyszínen gázpalackot sem találtak, a környékbeliek valószínűleg a kerekek kidurranását hallották. Csütörtökön egy durva felvétel jutott a Tények birtokába, mely szerint egy gyújtogató okozta a tüzet a lakókocsiban.

Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón szeptember elején
Forrás: Napló-archív

Ahogy az a riportban is elhangzik, először mindenki azt hitte, elektromos hiba miatt keletkezett a tűz, aztán néhány nappal később kiderült az igazság.

Először nem tudtuk visszanézni a felvételeket technikai okok miatt, aztán sikerült és egyértelműen látszott, hogy valaki bemászik az utcafront felől, majd felgyújtja az autót és kimászik

- mondta a lakókocsi tulajdonosa. Kiemelik, a rendőrök rongálás miatt indítottak nyomozást, de a tulajdonos ügyvédje szerint nagyobb bűncselekmény is történt, tekintettel arra, hogy a kocsiban volt egy gázpalack is. 

Ez már közveszély okozására is indokot adhat, amely 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

- mondta az ügyvéd. Hozzáteszik, ennél több időre is rács mögé kerülhet a gyújtogató, ugyanis kétrendbeli rongálás bűntettét is elkövette. 

A Tények a riportjában hangsúlyozza, a gyújtogató több mint 20 millió forintos kárt okozott, és ha elkapják, a börtönbüntetés mellett az okozott kárt is meg kell térítenie.

A teljes riportot megnézhetitek itt:

Mint korábban megtudtuk, a jármű motortere és a lakókocsi egy része égett a tűzben szeptember elején. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók három vízsugárral határolták körbe az autót és fékezték meg a lángokat. A lakókocsi mellett nádfedeles épület is volt, de a lángok nem terjedtek tovább. A tűzben senki sem sérült meg.

Az oltásról készült felvételeket megtekinthetitek itt:

Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Ajánljuk még:

 

 

