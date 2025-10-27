Különleges kiruccanáson vettek részt a debreceni diákok

A rendészet iránt érdeklődő diákok első kézből szerezhettek tapasztalatokat Debrecenben: a Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Középiskola és Kollégium végzős tanulói október 16-án szakmai kiránduláson vettek részt a cívisvárosban – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzéséből.

A diákok szakmai kiránduláson vettek részt

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az élménydús kiránduláson számos program várta a tanulókat

A program délelőtt a javítóintézetben kezdődött, ahol a fiatalok betekintést kaptak az intézmény működésébe és a nevelési-oktatási feladatok mindennapjaiba. A látogatásnak fontos része volt annak megértése, hogy milyen szerepet tölt be a javítóintézet a társadalom és a rendvédelem rendszerében.

Délután a Debreceni Repülőtéri Szolgálat munkájába nyerhettek bepillantást a tanulók. Testközelből ismerhették meg az utasbiztonsági ellenőrzést, az útlevélkezelés folyamatát, valamint a csomagvizsgálat kulisszatitkait – mindazt, ami a biztonságos utazásért történik a háttérben.

A nap zárásaként a repülőtéri tűzoltóság szakemberei fogadták a csapatot: látványos bemutatón keresztül mutatták be speciális felszereléseiket és járműveiket, amelyek a légikikötőben szolgálják az életvédelmet és a gyors reagálást.

A nap zárásaként a repülőtéri tűzoltóság fogadta a tanulókat

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

