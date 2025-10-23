35 perce
Ha látod ezt a jelet – ne nézz félre! Értesítsd a rendőrséget, vagy próbálj segítséget hívni!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy figyelemfelkeltő videóban mutatta be azt a nemzetközi segélykérő kézjelet, amellyel bárki jelezheti, ha bántalmazás vagy veszélyhelyzet áldozata – szavak nélkül, egyetlen mozdulattal.
A Hajdú‑Bihar Vármegyei Rendőr‑főkapitányság Facebook-oldalán közzétett videóban egy olyan nonverbális kézjelet mutatott be, amelyet vészhelyzetben bárki használhat: a hüvelykujj a tenyérbe van hajtva, a többi ujj pedig ráhajlik az ökölbe zárt kézen. A poszt arra buzdít: „Ha látod ezt a jelet – ne nézz félre! Értesítsd a rendőrséget, vagy próbálj segítséget hívni!”
Honnan ered a kézjel, mit kell tennünk?
Ez a jelkombináció a nemzetközi „Signal for Help” nevű kampány része is, amelyet a Canadian Women’s Foundation indított 2020-ban a járvány miatti otthonmaradás idején a családon belüli erőszak elterjedése ellen. A mozdulat célja, hogy gyorsan és diszkréten tudjon valaki jelezni, ha veszélyben van – akár videóhívás közben – anélkül, hogy az elkövető rájönne.
Fontos tudni, hogy ha valaki ilyen kézjelet ad, akkor nem feltétlenül arról van szó, hogy azonnali rendőri beavatkozás szükséges ; először érdemes olyan kérdéseket feltenni, amelyekre csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni: „Szeretnéd, ha segítenék?”, és figyelni arra, hogyan reagál a segítséget kérő.
A rendőrség hangsúlyozza: ha látod, hogy valaki használja ezt a kézjelet, ne hunyj szemet: azonnal reagálj! Írj üzenetet, kérdezhetsz, és ha nyomatékosan kéri, értesítsd a hatóságokat vagy tájékoztasd, hol található biztonságos segítség.
