A Hajdú‑Bihar Vármegyei Rendőr‑főkapitányság Facebook-oldalán közzétett videóban egy olyan nonverbális kézjelet mutatott be, amelyet vészhelyzetben bárki használhat: a hüvelykujj a tenyérbe van hajtva, a többi ujj pedig ráhajlik az ökölbe zárt kézen. A poszt arra buzdít: „Ha látod ezt a jelet – ne nézz félre! Értesítsd a rendőrséget, vagy próbálj segítséget hívni!”

Ezzel a nemzetközi segélykérő kézjellel bárki jelezheti, ha bajban van

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Honnan ered a kézjel, mit kell tennünk?

Ez a jelkombináció a nemzetközi „Signal for Help” nevű kampány része is, amelyet a Canadian Women’s Foundation indított 2020-ban a járvány miatti otthonmaradás idején a családon belüli erőszak elterjedése ellen. A mozdulat célja, hogy gyorsan és diszkréten tudjon valaki jelezni, ha veszélyben van – akár videóhívás közben – anélkül, hogy az elkövető rájönne.

Fontos tudni, hogy ha valaki ilyen kézjelet ad, akkor nem feltétlenül arról van szó, hogy azonnali rendőri beavatkozás szükséges ; először érdemes olyan kérdéseket feltenni, amelyekre csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni: „Szeretnéd, ha segítenék?”, és figyelni arra, hogyan reagál a segítséget kérő.

A rendőrség hangsúlyozza: ha látod, hogy valaki használja ezt a kézjelet, ne hunyj szemet: azonnal reagálj! Írj üzenetet, kérdezhetsz, és ha nyomatékosan kéri, értesítsd a hatóságokat vagy tájékoztasd, hol található biztonságos segítség.

Ajánljuk még: