október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Késelés

1 órája

Brutális késelés Hajdú-Biharban, egy ember életéért küzdöttek! - fotókkal

Címkék#emberölési kísérlet#hajdúhadház#késelés#ügyészség

Ötször is megszúrta a férfit a vádlott. A késelés után a földre rogyott a sértett, életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Haon.hu

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölési kísérlet bűntettével vádol egy hajdúhadházi férfit, aki többször megszúrta a szomszéd házban lakó sértettet - közölte a késelésről kedden a vármegyei főügyészség portálunkkal. 

Késelés miatt emeltek vádat egy hajdúhadházi férfi ellen
Késelés miatt emeltek vádat egy hajdúhadházi férfi ellen
Forrás: illusztráció/MW-archív

A vádirat szerint a sértett és a vádlott testvére ugyanabban a házban laknak. 2024. november 9-én reggel a sértett segített a rokonainak bútort szállítani a szomszédos házukba, majd otthon maradt és közben alkoholt fogyasztott. A déli órákban észlelte, hogy a ház előtt, az utcán kiabál a vádlott. A férfi kiment és megkérte, hogy menjen haza, mire az elkövető felszólította, hogy menjen onnan, különben le fogja szúrni.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 A két férfi egymás kabátját megragadva a földre esett, majd mindketten felálltak, és ekkor a vádlott a nadrágja zsebéből elővett egy 9 cm pengéjű konyhakést, amivel megszúrta a sértett jobb combját, majd háromszor mellkason szúrta és a füle mögött is megsebesítette. 

A sértett a szúrásoktól rosszul lett és a földre ült, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt. 

A bűncselekmény elkövetéséhez használt kés és a sértett kabátja
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

Életmentő műtétet kellett a késelés után végrehajtani a sértetten

A hazatérő rokonok ellátták a férfi sebeit és mentőt hívtak hozzá, majd a kórházban életmentő műtétet végeztek rajta. A vádlott bántalmazása következtében a férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Figyelemmel azonban a sérült testtájékokra, az elkövetés eszközére és módjára, fennállt a halálos eredmény bekövetkeztének reális lehetősége, de ez iránt a vádlott közömbös maradt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetését töltő, erőszakos többszörös visszaeső férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolja. 

Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Törvényszék őt fegyházbüntetésre ítélje, mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától és az elkövetéshez használt kést pedig kobozza el.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu