Brutális késelés Hajdú-Biharban, egy ember életéért küzdöttek! - fotókkal

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölési kísérlet bűntettével vádol egy hajdúhadházi férfit, aki többször megszúrta a szomszéd házban lakó sértettet - közölte a késelésről kedden a vármegyei főügyészség portálunkkal.

Késelés miatt emeltek vádat egy hajdúhadházi férfi ellen

Forrás: illusztráció/MW-archív

A vádirat szerint a sértett és a vádlott testvére ugyanabban a házban laknak. 2024. november 9-én reggel a sértett segített a rokonainak bútort szállítani a szomszédos házukba, majd otthon maradt és közben alkoholt fogyasztott. A déli órákban észlelte, hogy a ház előtt, az utcán kiabál a vádlott. A férfi kiment és megkérte, hogy menjen haza, mire az elkövető felszólította, hogy menjen onnan, különben le fogja szúrni.

A két férfi egymás kabátját megragadva a földre esett, majd mindketten felálltak, és ekkor a vádlott a nadrágja zsebéből elővett egy 9 cm pengéjű konyhakést, amivel megszúrta a sértett jobb combját, majd háromszor mellkason szúrta és a füle mögött is megsebesítette.

A sértett a szúrásoktól rosszul lett és a földre ült, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt.

A bűncselekmény elkövetéséhez használt kés és a sértett kabátja

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

Életmentő műtétet kellett a késelés után végrehajtani a sértetten

A hazatérő rokonok ellátták a férfi sebeit és mentőt hívtak hozzá, majd a kórházban életmentő műtétet végeztek rajta. A vádlott bántalmazása következtében a férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Figyelemmel azonban a sérült testtájékokra, az elkövetés eszközére és módjára, fennállt a halálos eredmény bekövetkeztének reális lehetősége, de ez iránt a vádlott közömbös maradt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetését töltő, erőszakos többszörös visszaeső férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Törvényszék őt fegyházbüntetésre ítélje, mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától és az elkövetéshez használt kést pedig kobozza el.

