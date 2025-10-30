október 30., csütörtök

Fontos!

2 órája

Ha még nem hívtad 1818-at, ne várj vele tovább! Nagy baj lehet belőle

Címkék#kéményseprés#kéménytűz#katasztrófavédelem

Kéménytűz következtében pillanatok alatt leéghet a tető, sőt az egész ház lángra kaphat. Ne halogassuk a kéményseprést, a katasztrófavédelem azt javasolja, aki fával fűt, évente nézesse át kéményseprővel a kéményét.

Haon.hu

Tavaly 23 kéménytűz volt Hajdú-Bihar vármegyében, idén már 28 kéménytüzünk volt – közölte a Haon érdeklődésére Papp-Kunkli Nóra. A Hajdú-Vihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét arról kérdeztük, hogy kérhetünk kéményseprést, illetve milyen veszélyei vannak annak, ha elmarad. A fűtési szezonban a kéménytüzek megelőzhetők lennének. 

Ne halogassuk a kéményseprést, a katasztrófavédelem azt javasolja, aki fával fűt, évente nézesse át kéményseprővel a kéményét.
Ne halogassuk a kéményseprést, a katasztrófavédelem azt javasolja, aki fával fűt, évente nézesse át kéményseprővel a kéményét.
Forrás: Illusztráció/MW-archív

A kéményseprés megrendelése

Hajdú-Bihar vármegyében is egész évben dolgoznak a kéményseprők, a megrendelések száma a fűtési időszak kezdetével azonban megnövekedett. A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy aki, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezést használ, az évente, aki pedig gázzal működő fűtési rendszer használ, az kétévente nézesse át kéményseprővel a kéményét

– húzta alá a szóvivő.

Tudatta, a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Neten a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az online ügyintézés, időpontfoglalás linken lehet időpontot foglalni.

Nem mindegy, hogyan tároljuk a tüzelőt 

A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.

A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Ezért gyullad ki a kémény

Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. 

Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad

 – nyomatékosított Papp-Kunkli Nóra. Hozzátette: a kéménytüzet sokan észre sem veszik az otthonukban, hanem a szomszédok, járókelők lesznek erre figyelmesek és sajnos nagyon hamar átterjed a tetőszerkezetre is. Ha egy háznál a tetőszerkezet lángol, onnan sokan nagyobb a valószínűséggel fog teljes terjedelmében lángolni az épület.  

A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

 

 

