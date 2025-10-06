54 perce
A gyermek mindenek felett - a kábítószer veszélyeire hívták fel a figyelmet a hajdú-bihari városban
Szakmai konzultációt tartottak a rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek. Különös veszélyt jelentenek a kábítószerek a fiatalokra.
A rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek a Gyermek mindenek felett program jegyében tartottak szakmai konzultációt Berettyóújfaluban - írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán. Az eseményen a fiatalokat érintő bűncselekmények kerültek előtérbe, különösképp a kábítószerek veszélyei.
Illés Zoltán r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes és Juhász Zoltán rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető ismertették az új Rendőrségi Drogprevenciós Programot is, valamint azt is, hogy lehet ezt a gyermekvédelem területén hasznosítani.
