54 perce

A gyermek mindenek felett - a kábítószer veszélyeire hívták fel a figyelmet a hajdú-bihari városban

Címkék#rendőrség#Berettyóújfalu#drogprevenció

Szakmai konzultációt tartottak a rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek. Különös veszélyt jelentenek a kábítószerek a fiatalokra.

Haon.hu

A rendőrök és a gyermekvédelmi szakemberek a Gyermek mindenek felett program jegyében tartottak szakmai konzultációt Berettyóújfaluban - írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán. Az eseményen a fiatalokat érintő bűncselekmények kerültek előtérbe, különösképp a kábítószerek veszélyei. 

Drogprevenciós előadást tartottak a fiatalokért Berettyóújfaluban
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

Illés Zoltán r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes és Juhász Zoltán rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető ismertették az új Rendőrségi Drogprevenciós Programot is, valamint azt is, hogy lehet ezt a gyermekvédelem területén hasznosítani.

