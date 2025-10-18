október 18., szombat

Razzia

2 órája

Országos razziát tartottak a rendőrök, Hajdú-Biharra is lecsaptak! – videóval

Közel 500 rendőr intézkedett egyszerre. Tovább folytatódik a küzdelem a kábítószer-kereskedők ellen.

Haon.hu

Országos akciót indított a kábítószer-kereskedők ellen a Magyar Rendőrség – erről Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszélt szerdán Debrecenben. Az akció során 460 rendőr egyszerre 61 helyszínen 43 személyt fogott el. A művelet részleteiről Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője sajtótájékoztató keretében számolt be – írja szombaton a rendőrség a honlapján. Hajdú-Bihar vármegyében három helyszínen három elkövetőt sikerült elkapni.

Országos razziát tartott a rendőrség a kábítószer-kereskedőkkel szemben
Forrás: YouTube/PoliceHungary

A DELTA Program keretében lezajlott akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) irányította, és részt vett benne az Országos Rendőr-főkapitányság, nyolc vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. Az elfogásokról egy videó összeállítás is készült, amelyből kiderül, 

hogy Hajdúszoboszlón és Debrecenben is lecsaptak az egyenruhások a kábítószer-kereskedőkre. 

Mutatjuk a videót itt:

