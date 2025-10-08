október 8., szerda

Nincs menekvés!

1 órája

Drogmámoros autós üldözés Ladányban! Hátramászott a sofőr, de így is utolérte a végzete

A droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett. Kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett a püspökladányi férfi.

Haon.hu

Még 2023 nyarán a járőrök egy közterületi akciót tartottak Püspökladányban,  amikor felismertek egy 26 éves helyi férfit, aki úgy vezetett, hogy a bíróság eltiltotta a járművezetéstől – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a rendőrök utána mentek és megpróbálták megállítani az autót, azonban a sofőr figyelmen kívül hagyta a jelzéseket. 

Kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett a püspökladányi férfi
Kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett a püspökladányi férfi

Forrás:  Police.hu
Forrás:  Police.hu

Kábítószert fogyasztott a menekülő férfi

Nem sokkal később egy mellékútra kanyarodtak, ahol a járőrautóval az ekkor már lassító kocsi mellé mentek és észrevették, 

hogy a fiatalember, aki eddig a járművet vezette, éppen átmászik a hátsó ülésre. Az autó úgy haladt hosszú másodpercekig, hogy senki nem volt a volán mögött, ekkor utasa a sofőr helyére ült és megállította a járművet. 

Kiderült, hogy a férfi nemcsak a vezetéstől volt eltiltva, hanem kábítószert is fogyasztott ugyanis a droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett.

A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és megküldték az iratokat az ügyészségre. A 26 éves fiatalembernek közúti veszélyeztetés, járművezetés az eltiltás hatálya alatt és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt kell felelnie.

