Súlyos rendőrségi akció Hajdú-Bihar mellett, nem felejti, aki látta! Jelöletlen kocsiból ugrottak ki a kommandósok – fotókkal, videóval

A karcagi rendőrök a Tisza MEKTO beavatkozóival közösen, október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak – számolt be róla a rendőrség.

A kábítószer-kereskedőnél droggyanús anyagot is találtak

Forrás: police.hu

Mint írták, a gyanú szerint a 26 éves férfi ugyanilyen bűnös tevékenysége miatt több hónapot töltött letartóztatásban, majd szabadulását követően tovább folytatta a kereskedelmet.

Ha akarta volna, akkor sem tudta volna tagadni, mivel foglalkozik

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

