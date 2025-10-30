Sziréna
Súlyos rendőrségi akció Hajdú-Bihar mellett, nem felejti, aki látta! Jelöletlen kocsiból ugrottak ki a kommandósok – fotókkal, videóval
Nagy erőkkel csaptak le a rendőrök. A kábítószer-kereskedő már hosszú ideje tevékenykedett.
A karcagi rendőrök a Tisza MEKTO beavatkozóival közösen, október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak – számolt be róla a rendőrség.
Mint írták, a gyanú szerint a 26 éves férfi ugyanilyen bűnös tevékenysége miatt több hónapot töltött letartóztatásban, majd szabadulását követően tovább folytatta a kereskedelmet.
A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.
|Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
