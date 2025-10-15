Olyan alakítást adott elő a férfi az újfalui kormányablakban, amiért Leonardo DiCapriót már egyszer díjra jelölték

Csalárd módon, a kormányhivatali ügyintéző megtévesztésével szerzett jogosítványt Berettyóújfaluban egy férfi - derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. Mint írták, a vádlott jogosulatlanul igényelt új vezetői engedélyt, a Berettyóújfalui Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene.

Csalárd módon, a kormányhivatali ügyintéző megtévesztésével szerzett jogosítványt Berettyóújfaluban egy férfi

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Külföldön ugrott a jogsi

A vádirat szerint a vádlott 2024. július 2-án megjelent Berettyóújfaluban a kormányablak irodájában, ahol az ügyintéző által felvett jegyzőkönyvbe foglaltan olyan nyilatkozatot tett, hogy 2024. június 19-én a gépjárművezetői engedélyét Berettyóújfaluban elveszítette, ezért új jogosítványt kért.

A vádlotti nyilatkozat alapján a kormányhivatal számára új vezetői engedélyt állított ki.

A férfi azonban a jogosítványát nem hagyta el, hanem azt korábban külföldön tőle közlekedési szabályszegés miatt az illetékes hatóság elvette.

A vádlott közreműködött abban, hogy a közhiteles okmány-nyilvántartásba az ügyintéző valótlan adatokat jegyezzen be. Az ügyben a nyomozást a Berettyóújfalui Rendőrkapitányág folytatta le, amelynek keretében a vádlott számára kiállított új vezetői engedélyt lefoglalták.

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Berettyóújfalui Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki.

Ajánljuk még: