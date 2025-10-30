október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

1 órája

Súlyos a helyzet! Védőkörzetet kellett létrehozni Hajdú-Bihar mellett

Címkék#Nébih#járvány#h5n1#madárinfluenza#Hajdú-Bihar

Azonnal intézkedni kezdett a hatóság. A járvány miatt már intézkedéseket vezettek be.

Haon.hu

Ismét felütötte a fejét a madárinfluenza, ezúttal Hajdú-Bihar szomszédságában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében, egy pecsenyekacsa tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Mint azt a hivatal írta, a járványügyi nyomozás folyamatban van, az állomány felszámolása is elkezdődött. 

Ismét felütötte a fejét a járvány
Ismét felütötte a fejét a járvány
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint arról a szoljon.hu-is beszámolt, a fertőzéset egy tiszajenői, mintegy 19 700 pecsenyekacsát számláló állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja azután merült fel, hogy az állományban megemelkedett az elhullott szárnyasok száma, valamint bágyadtság, étvágytalanság és idegrendszeri tünetek is jelentkeztek. A gazdaság körül három kilométer sugarú védő- és tíz kilométer sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is kijelöltek.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így előzhető meg a járvány

A vírus az országban a vadon élő madarakban is jelen van, így kiemelten fontos a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy megelőzhető legyen a fertőzés átterjedése a baromfikra. Éppen ezért kiemelten fontos a kereskedelmi célból tartott baromfik zártan tartása a magas kockázatúként azonosított vármegyékben.

A teljes cikk a szoljon.hu-n olvasható.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu