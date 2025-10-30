Súlyos a helyzet! Védőkörzetet kellett létrehozni Hajdú-Bihar mellett

Ismét felütötte a fejét a madárinfluenza, ezúttal Hajdú-Bihar szomszédságában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében, egy pecsenyekacsa tartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Mint azt a hivatal írta, a járványügyi nyomozás folyamatban van, az állomány felszámolása is elkezdődött.

Ismét felütötte a fejét a járvány

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint arról a szoljon.hu-is beszámolt, a fertőzéset egy tiszajenői, mintegy 19 700 pecsenyekacsát számláló állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja azután merült fel, hogy az állományban megemelkedett az elhullott szárnyasok száma, valamint bágyadtság, étvágytalanság és idegrendszeri tünetek is jelentkeztek. A gazdaság körül három kilométer sugarú védő- és tíz kilométer sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is kijelöltek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így előzhető meg a járvány

A vírus az országban a vadon élő madarakban is jelen van, így kiemelten fontos a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy megelőzhető legyen a fertőzés átterjedése a baromfikra. Éppen ezért kiemelten fontos a kereskedelmi célból tartott baromfik zártan tartása a magas kockázatúként azonosított vármegyékben.

A teljes cikk a szoljon.hu-n olvasható.

Ajánljuk még: