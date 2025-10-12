1 órája
Nőként a romok között – Papp-Kunkli Nóra a katasztrófák helyszínén is helytállna?
Motivált és elszánt Papp-Kunkli Nóra, aki a hivatásos tűzoltók közül a második nő a mentőszervezetben. A HUNOR tagjait olyan tragédiák helyszíneire riasztják, ahonnan mások – ha tudnak – menekülnek.
A HUNOR szeptember végén 27 újonccal gyarapodott, akik a hajdúszoboszlói romvárosban egy háromnapos gyakorlaton mutathatták meg tudásukat. Az új tagok között szerepel Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, aki a szervezetben a hivatásos tűzoltók közül a második nő az országban. Annyira talán nem meglepő az, hogy főként férfiak vannak a csapatban. A HUNOR tagjait olyan tragédiák helyszíneire riasztják, ahonnan mások – ha tudnak – menekülnek. Mi motiválta Papp-Kunkli Nórát arra, hogy csatlakozzon a speciális mentőegységhez? Képesnek-e érzi magát, hogy a romok alól élő vagy holt embereket húzzon ki? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk, stílusosan a szoboszlói romvárosban.
Autók betontömbök alatt, buszok kitört ablakokkal, rommá törve, törmelék mindenhol – még ha tudjuk is, hogy ez egy épített helyszín, akkor is megrázó az apokaliptikus miliője a romvárosnak. Tökéletes gyakorlóhelyszín, konténerekben lakásokat rendeztek be – földrengés utáni állapotokban –, a terület különböző pontjain pedig többféle katasztrófahelyzetet építettek meg a lehető legéletszerűbb gyakorlatok véghezvitele érdekében. Éppen ezért – és a Vöröskereszt önkénteseinek köszönhetően, akik remekül imitálják a sérülteket – van olyan érzésünk mindig, amikor egy-egy hunoros gyakorlatról látunk videókat, mintha valóban megtörtént esetről látnánk sokkoló felvételeket.
A HUNOR külföldön Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata, szűk két éve, a törökországi földrengés utáni mentésben végzett munkájuk után kaptak igazán nagy figyelmet. Akkor több élő és halott személy felkutatásában vettek részt.
De miért akar egy nő belépni a HUNOR-ba?
– 2017 februárjában kerültem a katasztrófavédelemhez, és pont áprilisban volt egy újraminősítő. Akkor kijöttem, mint szóvivő, hogy csinálok pár fotót, de magával ragadott ez az egész, nem akartam hazamenni éjszaka. Azóta mindig itt voltam, ha gyakorlat volt, szeptembertől pedig már én is tagja vagyok a csapatnak – kezdte Papp-Kunkli Nóra, akinek az az elsődleges célja, hogy bemutassa a világnak és Magyarországnak, hogy mit csinál a HUNOR.
Az, hogy mit látnak bennem, mire vagyok hasznos, azt majd az alegységvezetők fogják eldönteni. Ha egy adott szituációban azt látják, hogy azért van rám szükség, mert mondjuk én oda beférek, vagy a törmeléket ki tudom hozni, esetleg mindenki bent van, de kellene egy szerszám, és nekem szólnak, hogy vigyem be, akkor arra leszek alkalmas. A HUNOR-ban nem számít, mi a rendfokozatod, a vármegyédben mi a beosztásod, csak a képesség és az adottság számít. Lehet, hogy az őrmester fog majd utasításokat adni egy alezredesnek a képességei miatt
– hangsúlyozta.
A HUNOR több részből tevődik össze, a tagjainak nagy részét hivatásos tűzoltók adják, akik a mindennapos munkájuk során számtalan tragédiával és sokkoló élethelyzettel találkoznak.
A HUNOR-hoz nagyon sok plusz képességre van még szükség, de alapból a tűzoltók javának ezek megvannak
– húzta alá Papp-Kunkli Nóra, aki szóvivőként számtalan műszaki mentés helyszínén járt már. De képesnek érzi magát arra, hogy egy törökországi esethez hasonlóban helytálljon? – Még új vagyok a HUNOR-ban, nekem is biztos nagyon sok időnek el kell telnie, és sok gyakorlaton kell még részt vennem. Most nyilván én úgy képzelem, hogy igen, de azt majd az adott szituáció fogja hozni, ott hogyan teljesítek. Nagyon tapasztalt vezetők voltak most is a gyakorlaton velünk, mindenkit a képességeinek megfelelően irányították, ez azért átlendített. Ha egy tapasztalt vezető engem képesnek lát arra, hogy én menjek be elsőként egy adott területre, akkor már magamra is másként tekintek – osztotta meg.
A HUNOR tagjainak az INSARAG irányelveknek megfelelően képesnek kell lenniük többek között a keresőkutyákkal és műszaki kereső berendezésekkel történő kutatásban, mentésben részt vennie, beleértve a nagy tömegű tereptárgy megemelésével történő mentést, vasbeton és acélszerkezetek bontását, kötelekkel végzett speciális műveleteket, alá-megtámasztás szakműveleteket, újraélesztési és életben tartási szakműveleteket. Követelmény a több beavatkozási helyszínen 10 napon keresztül napi 24 órás munkavégzésre való képesség.
A fizikai korlátaimat ismerem, nem mondom, hogy én leszek itt a legerősebb. Ami erősségem, hogy nagyon motivált vagyok, viszonylag gyorsan mozgok, az pedig plusz »adottság«, hogy kis helyekre is beférek. Az is jól jöhet, hogy más módon oldana meg feladatokat egy nő, mint egy férfi, hiszen ők sokkal inkább erővel akarnak mindent
– véli.
Mennyit bír lelkileg?
Szavai szerint bár a fizikai korlátait ismeri, azt, hogy érzelmileg mennyit bírna egy bevetése, még nem tudja. – A mostani gyakorlaton például volt egy pálya, ahol csecsemő sírását játszották le, ez nyilván egy pszichés terhelés volt. Ez engem nem olyan erősen érintett meg, mint azt a tűzoltó férfit, akinek kisbabája van otthon. De mondjuk ha egy 13 éves fiú mutált hangon kiabált volna, aki korban ott körül van, mint az én gyerekem, az biztos jobban megérint – mutatott rá.
Joggal merül fel az a kérdés is, mennyire fogadták be a csapatba. – Valamilyen szinten egy nyitottság kellett ahhoz, hogy befogadjanak engem is, de ezzel abszolút nem volt probléma. A Törökországban történtek felerősítették azt, hogy jó, ha van nő is a HUNOR-ban, mert ott a vallás miatt nem lehet idegen férfinak nőhöz hozzáérni, mentés közben sem. Meg kellett várni azt, hogy legyen ott egy helyi erő, aki segíti ezt a mentést. Az ilyen szituációk miatt is jó, ha van nő a csapatban – véli. De hogy fogadta a család, hogy bármikor egy katasztrófa helyszínére küldheti?
A család nagyon támogató! Mindenkinek megvan a terve, célja és ehhez motiváljuk a másikat. Akikről nem esett szó, de fontos: a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók nélkül nem jutottam volna el ide, mert mindent, amit most tudok, azt tőlük tanultam, láttam, és végtelen türelemmel adják át tudásukat!
