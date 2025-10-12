Nőként a romok között – Papp-Kunkli Nóra a katasztrófák helyszínén is helytállna?

A HUNOR szeptember végén 27 újonccal gyarapodott, akik a hajdúszoboszlói romvárosban egy háromnapos gyakorlaton mutathatták meg tudásukat. Az új tagok között szerepel Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, aki a szervezetben a hivatásos tűzoltók közül a második nő az országban. Annyira talán nem meglepő az, hogy főként férfiak vannak a csapatban. A HUNOR tagjait olyan tragédiák helyszíneire riasztják, ahonnan mások – ha tudnak – menekülnek. Mi motiválta Papp-Kunkli Nórát arra, hogy csatlakozzon a speciális mentőegységhez? Képesnek-e érzi magát, hogy a romok alól élő vagy holt embereket húzzon ki? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk, stílusosan a szoboszlói romvárosban.

A hajdúszoboszlói romvárosban itt többször tart gyakorlatot a HUNOR

Forrás: Tóth Imre

Autók betontömbök alatt, buszok kitört ablakokkal, rommá törve, törmelék mindenhol – még ha tudjuk is, hogy ez egy épített helyszín, akkor is megrázó az apokaliptikus miliője a romvárosnak. Tökéletes gyakorlóhelyszín, konténerekben lakásokat rendeztek be – földrengés utáni állapotokban –, a terület különböző pontjain pedig többféle katasztrófahelyzetet építettek meg a lehető legéletszerűbb gyakorlatok véghezvitele érdekében. Éppen ezért – és a Vöröskereszt önkénteseinek köszönhetően, akik remekül imitálják a sérülteket – van olyan érzésünk mindig, amikor egy-egy hunoros gyakorlatról látunk videókat, mintha valóban megtörtént esetről látnánk sokkoló felvételeket.

A HUNOR külföldön Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata, szűk két éve, a törökországi földrengés utáni mentésben végzett munkájuk után kaptak igazán nagy figyelmet. Akkor több élő és halott személy felkutatásában vettek részt.

De miért akar egy nő belépni a HUNOR-ba?

– 2017 februárjában kerültem a katasztrófavédelemhez, és pont áprilisban volt egy újraminősítő. Akkor kijöttem, mint szóvivő, hogy csinálok pár fotót, de magával ragadott ez az egész, nem akartam hazamenni éjszaka. Azóta mindig itt voltam, ha gyakorlat volt, szeptembertől pedig már én is tagja vagyok a csapatnak – kezdte Papp-Kunkli Nóra, akinek az az elsődleges célja, hogy bemutassa a világnak és Magyarországnak, hogy mit csinál a HUNOR.

Az, hogy mit látnak bennem, mire vagyok hasznos, azt majd az alegységvezetők fogják eldönteni. Ha egy adott szituációban azt látják, hogy azért van rám szükség, mert mondjuk én oda beférek, vagy a törmeléket ki tudom hozni, esetleg mindenki bent van, de kellene egy szerszám, és nekem szólnak, hogy vigyem be, akkor arra leszek alkalmas. A HUNOR-ban nem számít, mi a rendfokozatod, a vármegyédben mi a beosztásod, csak a képesség és az adottság számít. Lehet, hogy az őrmester fog majd utasításokat adni egy alezredesnek a képességei miatt

– hangsúlyozta.