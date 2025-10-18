Haragból hamisan vádolta az újszentmargitai nő a férfi ismerősét, a bosszúja nem sült el jól

Tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést a Debreceni Járásbíróság annak az újszentmargitai nőnek az ügyében, aki haragból hamisan vádolta meg ismerősét – számolt be róla a Debreceni Törvényszék. Mint írják, büntetővégzésében a bíróság hamis vád bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezért őt 7 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hamisan vádolta meg ismerősét egy újszentmargitai nő

A vádlott 2025. április 8-án 7 óra 40 perckor a mobiltelefonjáról a központi segélyhívó vonalon keresztül olyan valótlan tartalmú bejelentést tett a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság Tevékenység-irányítási Központjához, amely szerint újszentmargitai otthonából egy ismerőse az engedélye nélkül elvitte a személyes iratait és a bankkártyáját. A bejelentésre a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal reagáltak és megjelentek a vádlott ismerősének házánál. A rendőrök megjelentek a helyszínen, ahol a vádlott fenntartotta a bejelentésében foglaltakat és elmondta, hogy az ismerőse elvitte a pénztárcáját az irataival és a bankkártyájával együtt.

A járőrök ezután felvették a kapcsolatot a vádlott ismerősével, a férfi tagadta, hogy bármit elvitt volna a nőtől. Az adatgyűjtés során a rendőrök visszamentek a nő lakóhelyére, ahol az egyik bútor fiókjában megtalálták a vádlott pénztárcáját a benne lévő személyes okmányokkal, bankkártyával. Az intézkedés során a nyomozóhatóság megállapította, hogy nő a bejelentése alkalmával a férfi ismerősét hamisan vádolta okirattal visszaélés, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége elkövetésével, mert korábbi veszekedésük miatt haragudott rá. Mivel bűncselekmény nem történt, ezért az intézkedő rendőrök a vádlottal szemben valótlan tartalmú bejelentése miatt feljelentést tettek.

A 2025. szeptember 29-én meghozott büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, viszont a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni, amit a vádlott meg is tett és kérte a személyes meghallgatását. A Debreceni Járásbíróság az ügyben előkészítő ülést fog tartani.

