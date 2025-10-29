Lezárások és tilalmak Debrecenben a halottak napja miatt, se ki, se be az egyik útszakaszon

A Debreceni Rendőrkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy mindszentek és halottak napja alkalmából 2025. október 31-én 14 órától november 2-án 12 óráig forgalmirend-változásokra kell számítani a debreceni köztemető környékén – írja a police.hu.

Mindenszentek és halottak napja alkalmából lesz változás a temető környékén

A fent jelzett időpontokban erre számíthatnak az autósok:

A Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig minden jármű forgalma tilos, kivéve a tömegközlekedési járműveket, személyszállító taxikat, valamint virágárusításra engedéllyel rendelkező járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!

Az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasza a Köztemető II. bejárat irányából egyirányúsításra kerül, a Nagyerdei körút irányából az Ady Endre sugárútra behajtani tilos, kivéve a tömegközlekedés járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!

A Benczúr Gyula utca a Pallagi úttól a Köztemető II. bejáratáig egyirányúsításra kerül, a jelzett útszakaszra a Pallagi út felől lehet behajtani, távozni az Ady Endre sugárúton lehet.

A Hadházi út - Benczúr Gyula utca kereszteződésével szemben kialakított trolibuszfordulóba – virágárusításra engedéllyel rendelkező járművek kivételével – járművekkel behajtani tilos.

Várakozási és megállási tilalmak:

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Kurta utca páratlan oldalán, a Kassai úttól a Hadházi út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig az úttest mindkét oldalán, továbbá a Benczúr Gyula utcán a Pallagi út és az Ady Endre sugárút közötti szakaszán a forgalmi iránynak megfelelően az út menetirány szerinti jobb oldalában, valamint az útpadkán is megállni tilos.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasz mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, mely tilalom az útpadkán történő várakozásra nem terjed ki.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a 4-es számú főút Budapest - Debrecen - Záhony I. rendű főút 228+278 - 228+912 kilométerszelvényei között az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, valamint az útpadkán megállni tilos.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páros oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páratlan oldalán, a Benczúr Gyula utcai trolibuszforduló bejáratától a Kassai út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.

2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Futó utcán a Szervíz úttól (vasúti átjáró) az Apafája utcáig az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.

Figyelemmel a Benczúr Gyula utca, Pallagi út és Köztemető III. számú kapu bejárata közötti burkolatlan útszakaszra, rendkívüli időjárási viszonyok esetében a behajtást, a megállást és a várakozást a rendőrök megtilthatják, és forgalmi rend megváltoztatásáról dönthetnek. Forgalmi torlódás esetén továbbá a Pallagi út és III. kapu Benczúr Gyula utcai útszakaszának ideiglenes lezárásáról dönthetnek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

