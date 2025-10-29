Tájékoztatás
1 órája
Lezárások és tilalmak Debrecenben a halottak napja miatt, se ki, se be az egyik útszakaszon
Több változás is várható a közlekedésben. Mindenszentek és halottak napja alkalmából ideiglenesen változik a forgalmi rend.
A Debreceni Rendőrkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy mindszentek és halottak napja alkalmából 2025. október 31-én 14 órától november 2-án 12 óráig forgalmirend-változásokra kell számítani a debreceni köztemető környékén – írja a police.hu.
A fent jelzett időpontokban erre számíthatnak az autósok:
- A Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig minden jármű forgalma tilos, kivéve a tömegközlekedési járműveket, személyszállító taxikat, valamint virágárusításra engedéllyel rendelkező járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!
- Az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasza a Köztemető II. bejárat irányából egyirányúsításra kerül, a Nagyerdei körút irányából az Ady Endre sugárútra behajtani tilos, kivéve a tömegközlekedés járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!
- A Benczúr Gyula utca a Pallagi úttól a Köztemető II. bejáratáig egyirányúsításra kerül, a jelzett útszakaszra a Pallagi út felől lehet behajtani, távozni az Ady Endre sugárúton lehet.
- A Hadházi út - Benczúr Gyula utca kereszteződésével szemben kialakított trolibuszfordulóba – virágárusításra engedéllyel rendelkező járművek kivételével – járművekkel behajtani tilos.
Várakozási és megállási tilalmak:
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Kurta utca páratlan oldalán, a Kassai úttól a Hadházi út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig az úttest mindkét oldalán, továbbá a Benczúr Gyula utcán a Pallagi út és az Ady Endre sugárút közötti szakaszán a forgalmi iránynak megfelelően az út menetirány szerinti jobb oldalában, valamint az útpadkán is megállni tilos.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasz mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, mely tilalom az útpadkán történő várakozásra nem terjed ki.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a 4-es számú főút Budapest - Debrecen - Záhony I. rendű főút 228+278 - 228+912 kilométerszelvényei között az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, valamint az útpadkán megállni tilos.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páros oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páratlan oldalán, a Benczúr Gyula utcai trolibuszforduló bejáratától a Kassai út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.
- 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Futó utcán a Szervíz úttól (vasúti átjáró) az Apafája utcáig az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.
- Figyelemmel a Benczúr Gyula utca, Pallagi út és Köztemető III. számú kapu bejárata közötti burkolatlan útszakaszra, rendkívüli időjárási viszonyok esetében a behajtást, a megállást és a várakozást a rendőrök megtilthatják, és forgalmi rend megváltoztatásáról dönthetnek. Forgalmi torlódás esetén továbbá a Pallagi út és III. kapu Benczúr Gyula utcai útszakaszának ideiglenes lezárásáról dönthetnek.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
5 órája
Frissítve! Brutális emberölés történhetett az éjjel egy hajdúnánási buszmegállóban – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
4 órája
A zebrán gázoltak el két gyalogost Debrecenben – szégyenletes, ami kiderült a sofőrről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre