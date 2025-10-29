október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Lezárások és tilalmak Debrecenben a halottak napja miatt, se ki, se be az egyik útszakaszon

Címkék#debrecen#közlekedés#temető

Több változás is várható a közlekedésben. Mindenszentek és halottak napja alkalmából ideiglenesen változik a forgalmi rend.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy mindszentek és halottak napja alkalmából 2025. október 31-én 14 órától november 2-án 12 óráig forgalmirend-változásokra kell számítani a debreceni köztemető környékén – írja a police.hu

Mindenszentek és halottak napja alkalmából lesz változás a temető környékén
Mindenszentek és halottak napja alkalmából lesz változás a temető környékén
Forrás: Illusztráció / Napó-archív

A fent jelzett időpontokban erre számíthatnak az autósok:

  • A Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig minden jármű forgalma tilos, kivéve a tömegközlekedési járműveket, személyszállító taxikat, valamint virágárusításra engedéllyel rendelkező járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!
  • Az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasza a Köztemető II. bejárat irányából egyirányúsításra kerül, a Nagyerdei körút irányából az Ady Endre sugárútra behajtani tilos, kivéve a tömegközlekedés járműveket. A korlátozás a mozgáskorlátozottakra és azokat szállító gépjárművekre is vonatkozik!
  • A Benczúr Gyula utca a Pallagi úttól a Köztemető II. bejáratáig egyirányúsításra kerül, a jelzett útszakaszra a Pallagi út felől lehet behajtani, távozni az Ady Endre sugárúton lehet.
  • A Hadházi út - Benczúr Gyula utca kereszteződésével szemben kialakított trolibuszfordulóba – virágárusításra engedéllyel rendelkező járművek kivételével – járművekkel behajtani tilos.

Várakozási és megállási tilalmak:

  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Kurta utca páratlan oldalán, a Kassai úttól a Hadházi út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Benczúr Gyula utcán a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig az úttest mindkét oldalán, továbbá a Benczúr Gyula utcán a Pallagi út és az Ady Endre sugárút közötti szakaszán a forgalmi iránynak megfelelően az út menetirány szerinti jobb oldalában, valamint az útpadkán is megállni tilos.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti útszakasz mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, mely tilalom az útpadkán történő várakozásra nem terjed ki.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a 4-es számú főút Budapest - Debrecen - Záhony I. rendű főút 228+278 - 228+912 kilométerszelvényei között az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, valamint az útpadkán megállni tilos.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páros oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Hadházi út páratlan oldalán, a Benczúr Gyula utcai trolibuszforduló bejáratától a Kassai út kereszteződéséig, valamint az útpadkán is megállni és várakozni tilos.
  • 2025. október 31-én 6 órától 2025. november 2-án 12 óráig a Futó utcán a Szervíz úttól (vasúti átjáró) az Apafája utcáig az úttest mindkét oldalán megállni és várakozni tilos, továbbá az útpadkán megállni tilos.
  • Figyelemmel a Benczúr Gyula utca, Pallagi út és Köztemető III. számú kapu bejárata közötti burkolatlan útszakaszra, rendkívüli időjárási viszonyok esetében a behajtást, a megállást és a várakozást a rendőrök megtilthatják, és forgalmi rend megváltoztatásáról dönthetnek. Forgalmi torlódás esetén továbbá a Pallagi út és III. kapu Benczúr Gyula utcai útszakaszának ideiglenes lezárásáról dönthetnek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu