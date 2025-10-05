október 5., vasárnap

Tragédia

2 órája

Nem sokkal születésnapja után gázolták halálra a nőt Ebesen – új információk derültek ki a tragédiáról – fotókkal, videóval

A helyiek szerint egy nagyon veszélyes kereszteződés, ahol történt az eset. Egy nő vesztette életét a halálos balesetben.

Haon.hu

Halálos baleset történt péntek délután Ebesen. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, a Vasút és az Újsor utca kereszteződésében egy autó és egy kerékpáros ütközött össze. A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, a nőt sikeresen újraélesztették, azonban a kerékpáros később a kórházban életét vesztette. A Tények stábja is a halálos baleset helyszínén járt. 

Halálos baleset Ebesen: nem sokkal születésnapja után vesztette életét a nő
Fotó: Tóth Imre

Halálos baleset Ebesen: a nő nem sokkal születésnapja után vesztette életét

Ahogy az a Tények riportjából kiderül, az autó az ütközés helyszínétől nagyjából 15 méterre állt meg, a bicikli viszont 50 métert repült. Kiemelik továbbá, hogy a hölgy néhány száz méterre lakott a baleset helyszínétől. 

Az egyik környékbeli azt mondta, nemrég ünnepelte a 40. születésnapját.

 Az itt lakók szerint nagyon veszélyes a kereszteződés, ahol az eset történt, főleg azóta, hogy új aszfaltréteget kapott az útszakasz.

Amióta leaszfaltozták szép simára, rengetegen konkrétan rally pályának használják, mennek 90, 100, 120 km/h-val is

- mondta az egyik ott lakó. 

A Tények a riportjában hangsúlyozza, a rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit. 

A helyszínről készült drámai felvételeket ebben a galériában tudjátok megnézni:

Halálos baleset történt Ebesen, egy kerékpáros az áldozat

Fotók: Tóth Imre

A teljes riportot itt tudjátok megnézni:

