2 órája
Nem sokkal születésnapja után gázolták halálra a nőt Ebesen – új információk derültek ki a tragédiáról – fotókkal, videóval
A helyiek szerint egy nagyon veszélyes kereszteződés, ahol történt az eset. Egy nő vesztette életét a halálos balesetben.
Halálos baleset történt péntek délután Ebesen. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, a Vasút és az Újsor utca kereszteződésében egy autó és egy kerékpáros ütközött össze. A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, a nőt sikeresen újraélesztették, azonban a kerékpáros később a kórházban életét vesztette. A Tények stábja is a halálos baleset helyszínén járt.
Halálos baleset Ebesen: a nő nem sokkal születésnapja után vesztette életét
Ahogy az a Tények riportjából kiderül, az autó az ütközés helyszínétől nagyjából 15 méterre állt meg, a bicikli viszont 50 métert repült. Kiemelik továbbá, hogy a hölgy néhány száz méterre lakott a baleset helyszínétől.
Az egyik környékbeli azt mondta, nemrég ünnepelte a 40. születésnapját.
Az itt lakók szerint nagyon veszélyes a kereszteződés, ahol az eset történt, főleg azóta, hogy új aszfaltréteget kapott az útszakasz.
Amióta leaszfaltozták szép simára, rengetegen konkrétan rally pályának használják, mennek 90, 100, 120 km/h-val is
- mondta az egyik ott lakó.
A Tények a riportjában hangsúlyozza, a rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit.
A helyszínről készült drámai felvételeket ebben a galériában tudjátok megnézni:
Halálos baleset történt Ebesen, egy kerékpáros az áldozatFotók: Tóth Imre
A teljes riportot itt tudjátok megnézni:
