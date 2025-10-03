október 3., péntek

Tragédia

2 órája

Halálos baleset történt Ebesen, egy nő az áldozat – fotókkal

Egy kerékpáros és egy autó ütközött össze, több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Péntek délután történt halálos baleset Ebesen.

Haon.hu

Több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett Ebesre péntek délután, a Hajdú Online értesülései szerint halálos baleset történt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, egy személyautó közlekedett a Vasút utcán a 48101-es út irányába, amikor Vasút utca és az Újsor utca kereszteződésébe ért, összeütközött egy kerékpárossal.

Halálos baleset történt Ebesen
Halálos baleset történt Ebesen, egy kerékpárost ütöttek el
Forrás: Tóth Imre

Ugyan az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, egy 40 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően földi úton szállítottak kórházba, azonban a rendőrség közölte, a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kerékpáros a kórházban életét vesztette. 

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. 

A halálos baleset helyszínén készült galériánkat itt találod:

Halálos baleset történt Ebesen, egy kerékpáros az áldozat

Fotók: Tóth Imre

Csütörtök este Debrecenben volt súlyos baleset: egy autó a betonkerítésnek csapódott, majd felborult. A járműben ketten utaztak, az egyik személy életveszélyesen megsérült. Bővebben itt írtunk az esetről:

 

 

