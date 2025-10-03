2 órája
Halálos baleset történt Ebesen, egy nő az áldozat – fotókkal
Egy kerékpáros és egy autó ütközött össze, több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Péntek délután történt halálos baleset Ebesen.
Több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett Ebesre péntek délután, a Hajdú Online értesülései szerint halálos baleset történt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, egy személyautó közlekedett a Vasút utcán a 48101-es út irányába, amikor Vasút utca és az Újsor utca kereszteződésébe ért, összeütközött egy kerékpárossal.
Ugyan az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, egy 40 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően földi úton szállítottak kórházba, azonban a rendőrség közölte, a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kerékpáros a kórházban életét vesztette.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.
A halálos baleset helyszínén készült galériánkat itt találod:
