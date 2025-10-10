Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!

Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál csütörtök este – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel. Egy debreceni sofőr okozta a halálos balesetet.

Debreceni sofőr okozott halálos balesetet a 4-es főúton

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni. Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - írták.

Mindkét jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - tették hozzá.

További képek a halálos baleset helyszínéről itt: