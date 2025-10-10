1 órája
Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!
Egy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek. Halálos baleset történt a 4-es főúton csütörtök este.
Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál csütörtök este – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel. Egy debreceni sofőr okozta a halálos balesetet.
A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni. Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - írták.
Mindkét jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - tették hozzá.
A balesetről társportálunk, a Szoljon is beszámolt. Cikküket itt tudjátok elolvasni.
