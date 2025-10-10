október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!

Címkék#debrecen#4-es főút#halálos baleset

Egy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek. Halálos baleset történt a 4-es főúton csütörtök este.

Haon.hu

Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál csütörtök este – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel. Egy debreceni sofőr okozta a halálos balesetet.

Debreceni sofőr okozott halálos balesetet a 4-es főúton
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni. Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - írták.

Mindkét jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - tették hozzá.

További képek a halálos baleset helyszínéről itt:

Halálos baleset a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál

Fotók: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A balesetről társportálunk, a Szoljon is beszámolt. Cikküket itt tudjátok elolvasni.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu