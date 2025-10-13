Halálos karambol a 4-esen: katona az egyik szemtanú, ezt látta a debreceni sofőr balesete után – fotókkal

Mint arról korábban már beszámolt róla portálunk, halálos balesetet okozott egy debreceni sofőr csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a debreceni autós Szolnok felé haladt, amikor egy kocsisor előzésébe kezdett, ekkor ütközött össze a szemből érkező másik járművel, amelynek az utasa, egy 70 éves nő a helyszínen elhunyt, a két sofőr pedig súlyos sérülésekkel került kórházba.

A halálos baleset után egy hazafelé tartó katona is az érintettek segítségére sietett

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katona is segédkezett a halálos baleset helyszínén

A helyszínre, mint az a Magyar Honvédség közléséből kiderült, az esetnek az MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonája, Tőzsér János főhadnagy hazafelé tartva szemtanúja volt.

Tőzsér János főhadnagy azonnal bekapcsolódott a mentési munkálatokba

Forrás: MH Különleges Műveleti Parancsnokság Facebook-oldala

Kiemelték, a helyszínen már két rendőr segített, egyikük újraélesztést végzett.

Tőzsér főhadnagy azonnal cselekedett, és a kiérkező tűzoltókkal együtt segített kiemelni egy sérültet az összetört autóból. A szakemberekkel együtt gyorsan és hatékonyan segített a baleset helyszínén

– emelték ki.

További képek a balesetről az alábbi galériánkban láthatóak: