Tűz
1 órája
Nagy volt az ijedtség Hajdúszoboszlón! Tűzoltó sietett a polgármesteri hivatalhoz – fotókkal, videóval
A hosszú hétvége első reggele nem kezdődött jól a fürdővárosban. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók Hajdúszoboszlón.
Csütörtök reggel a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak ki a polgármesteri hivatal elé, ahol a tűzjelző jelzett be. A helyszínre érkezett egység átvizsgálta az épületet. A kutatás során nem találtak tűzre utaló nyomokat, égésre utaló jeleket sem.
Az 1956 október 23-ai megemlékezést nem befolyásolta az esemény.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Fotók és videó a hajdúszoboszlói helyszínről:
Bejelzett a tűzjelző a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatalbanFotók: Tóth Imre
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Fejlesztés
6 órája
Hatalmas közlekedési fejlesztés Hajdú-Biharban! Mutatjuk a részleteket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre