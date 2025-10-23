október 23., csütörtök

Tűz

1 órája

Nagy volt az ijedtség Hajdúszoboszlón! Tűzoltó sietett a polgármesteri hivatalhoz – fotókkal, videóval

A hosszú hétvége első reggele nem kezdődött jól a fürdővárosban. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók Hajdúszoboszlón.

Haon.hu

Csütörtök reggel a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak ki a polgármesteri hivatal elé, ahol a tűzjelző jelzett be. A helyszínre érkezett egység átvizsgálta az épületet. A kutatás során nem találtak tűzre utaló nyomokat, égésre utaló jeleket sem.

Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók Hajdúszoboszlón
Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók Hajdúszoboszlón
Forrás: Tóth Imre

Az 1956 október 23-ai megemlékezést nem befolyásolta az esemény.

Fotók és videó a hajdúszoboszlói helyszínről:

Bejelzett a tűzjelző a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatalban

Fotók: Tóth Imre

