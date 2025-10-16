Éjszaka rontott rá az egyikük haragosára két férfi Hajdúszoboszlón - derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádirat szerint 2024. június 29-én, az éjszakai órákban történt, elmentek a sértett Hajdúszoboszlón lévő körbekerítetlen ingatlanához azért, hogy ott őt a fiatalabb vádlott egy korábbi sérelem miatt számonkérje. Az ügyben a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség minősített magánlaksértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.

Éjszakai rémálom Hajdúszoboszlón: agresszív alakok miatt kellett bezárkózni a házba

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint egy valóra vált rémálom, úgy törtek rá haragosukra

A vádlottak már a házhoz közeledve ordítozni kezdtek, ezt hallva a sértett kiment, de az oda érkező vádlottak támadólag léptek fel vele szemben, ezért visszamenekült az ingatlanba.

Ezután a vádlottak a ház bejárati ajtaját elkezdték rugdosni, majd a fiatalabb vádlott ököllel betörte a ház egyik utcafronti ablakán lévő redőnyt. A sértett és élettársa félelmükben belülről eltorlaszolták a bejárati ajtót, majd a sértett élettársa rendőri segítséget hívott.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság járőrei rövid időn belül a helyszínre érkeztek és intézkedtek a vádlottakkal szemben.

A két elkövető cselekményével 20.000 forint rongálási kárt okozott a sértettnek, amelyet haragosa, a fiatalabb vádlott a nyomozás során megtérített részére. A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség a vádlottak ellen társtettesként, erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúszoboszlói Járásbíróságra.

A vádiratban mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlottak a járásbíróság előkészítő ülésén beismerik a bűncselekmény elkövetését és lemondanak a tárgyaláshoz fűződő jogukról, őket a járásbíróság 1-1 év börtönbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását 2-2 év próbaidőre függessze fel - olvasható a közleményben.

Ajánljuk még: