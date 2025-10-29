1 órája
Új részletek: így kapták el a két fiatalt, akik vascsővel és deszkával vertek halálra egy férfit Hajdúnánáson
Megdöbbentette a polgármestert a tragédia. A hajdúnánási esetről további részleteket osztott meg.
Mint korábban írtuk, szörnyű tragédia történt október 28-ról 29-ére virradóan Hajdúnánáson: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekbe belehalt.
Mint sokan másokat, Bódi Juditot, Hajdúnánás polgármesterét is megdöbbentették a történtek.
„Ma hajnalban egy Hajdúnánási állampolgár verekedés következtében életét vesztette. A rendőrség példaértékű módon, azonnal és nagy erőkkel forró nyomon indított nyomozása sikerrel járt. Az önkormányzat térfigyelő kameráinak is köszönhetően elfogtak és letartóztattak két feltételezett, nem hajdúnánási elkövetőt” – írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében.
A hajdúnánási kamerarendszer segítette a nyomozást
A hajdúnánási emberek biztonsága és biztonságérzete elsődleges feladata az önkormányzatnak. A közterületi kamerarendszerünk jól vizsgázott és nagy mértékben hozzájárult a bűncselekmény felderítéséhez. A tervezett kamerarendszer bővítését a város több részén folytatjuk, hogy még nagyobb biztonságban élhessenek a nánási emberek
– vetítette előre.
Mint írta, mélyen megdöbbentette a tragédia, a családnak és a hozzátartozóknak pedig őszinte részvétét fejezte ki.
A rendőrség részleteket közölt a bűncselekményről:
Kiderült, kik verték halálra a hajdúnánási megállóban talált férfit, azonnal hajszát indított a rendőrség – fotókkal, videóval
