Új részletek: így kapták el a két fiatalt, akik vascsővel és deszkával vertek halálra egy férfit Hajdúnánáson

Mint korábban írtuk, szörnyű tragédia történt október 28-ról 29-ére virradóan Hajdúnánáson: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekbe belehalt.

A hajdúnánási buszmegálló volt a tragédia helyszíne

Fotó: Tóth Imre

Mint sokan másokat, Bódi Juditot, Hajdúnánás polgármesterét is megdöbbentették a történtek.

„Ma hajnalban egy Hajdúnánási állampolgár verekedés következtében életét vesztette. A rendőrség példaértékű módon, azonnal és nagy erőkkel forró nyomon indított nyomozása sikerrel járt. Az önkormányzat térfigyelő kameráinak is köszönhetően elfogtak és letartóztattak két feltételezett, nem hajdúnánási elkövetőt” – írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében.

A hajdúnánási kamerarendszer segítette a nyomozást

A hajdúnánási emberek biztonsága és biztonságérzete elsődleges feladata az önkormányzatnak. A közterületi kamerarendszerünk jól vizsgázott és nagy mértékben hozzájárult a bűncselekmény felderítéséhez. A tervezett kamerarendszer bővítését a város több részén folytatjuk, hogy még nagyobb biztonságban élhessenek a nánási emberek

– vetítette előre.

Mint írta, mélyen megdöbbentette a tragédia, a családnak és a hozzátartozóknak pedig őszinte részvétét fejezte ki.

A rendőrség részleteket közölt a bűncselekményről: