Előadás
56 perce
Drogprevenciós előadás Hajdúnánáson
A Hajdúnánási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében Csősz Krisztián r. alezredes, kapitányságvezető tartott előadást október 21-én a városban közfeladatot ellátó szakemberek és intézményvezetők számára – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, a rendezvényen a résztvevők interaktív módon tudhattak meg többet a rendőrség Delta és RedP programjairól, valamint a tiltott szerek hatásairól is.
A vendégek ezután pedig megismerhették a Drogprevenciós kérdőív és a Rosenberg önértékelési skála eredményeit, mely felmérést a helyi 7-8. osztályos tanulók és a középiskolás diákok körében végeztek el a szakemberek.
