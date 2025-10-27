Lövések hangjától lesz hangos Hajdúhadház

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár tájékoztatja a lakosságot, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2025. november 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, november 11-én, november 17-én, 18-án, 19-én, 20-án és 21-én 8:00-22:00 között éleslövészet kerül végrehajtásra – számolt be róla a Hajdúhadház oldala.

Éleslövészetet tartanak Hajdúhadházon

Forrás: Facebook / Hajdúhadház

A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek, valamint haszonállatok. A riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve. Az értesítés elmaradása esetén az esetlegesen bekövetkező károkért, illetve a sérülésekért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem tud vállalni a Magyar Honvédség.

Lőtérlezárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységek: szakharcászatok, kiképzési foglalkozások és pilótanélküli repülőgép reptetés a hónap bármelyik munkanapján, illetve hétvégi napokon vaklőszeres harcászat eseti jelleggel.

