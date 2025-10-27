október 27., hétfő

Milyen világot élünk? Ökölbe szorul a bicskád, olyat tettek a 96 éves nénivel a hajdúdorogi utcán

A két fiatal követni kezdte az idős nőt, majd lecsaptak rá. A hajdúdorogi eset elkövetőit hamar elkapták.

Haon.hu

A nyomozás adatai szerint a 96 éves asszony október 25-én 18 óra körül közlekedett a háromkerekű elektromos kocsijával Hajdúdorogon. A gyanúsítottak észrevették, hogy a kiskocsi kosarában van a nő táskája, ezért követni kezdték – számolt be róla honlapján a rendőrség hétfő délelőtt. 

Mint írták, a pár női tagja a figyelő szerepét töltötte be, közben a 17 éves fiú a biciklijével a sértett mellé hajtott, magához vette a táskát és gyorsan továbbment. Az idős nő azonnal segítséget kért és még személyleírást is tudott adni a rendőröknek, akik így alig egy óra alatt azonosították az elkövetőket.

A nyomozók kutatást tartottak a házukban, ahol egy ágyneműtartóban megtalálták az eltulajdonított 390 ezer forint készpénzt, a pár pedig elmondta, hogy a táskától és a benne lévő személyes tárgyaktól útközben megszabadultak.

Gyanúsítotti kihallgatásukon mindketten beismerő vallomást tettek, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság kifosztás miatt indított eljárást ellenük. A rendőrök őrizetbe vették a fiút, 20 éves barátnője jelenleg szabadlábon védekezhet.

