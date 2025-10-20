október 20., hétfő

Vendel névnap

14°
+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gázolás

20 perce

Döbbenetes videó: a zebrán gázoltak el egy gyalogost Balmazújvároson!

Címkék#rendőrség#gyalogos#Balmazújváros#gázolás

Már több métert megtettek a zebrán, amikor érkezett az autó. A gyalogosgázolásban egy ember sérült meg.

Haon.hu

Megrázó képsorokat tett közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hétfőn: mint írják, a videón egy 2024-es balmazújvárosi gyalogosgázolás látható. Egy figyelmetlen autós nem vette észre a szabályosan közlekedő gyalogosokat és az egyiküket elütötte, holott már jó pár métert megtett a zebrán. 

Gyalogosgázolás Balmazújvároson: 83 éves sofőr ütött el egy szabályosan közlekedő gyalogost
Gyalogosgázolás Balmazújvároson: 83 éves sofőr ütött el egy szabályosan közlekedő gyalogost
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A videóhoz csatolt bejegyzésben kiemelik, 

a három járókelő közül csak egy nőt gázolt el és csak a szerencsének köszönhető, hogy ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.  

Mutatjuk a durva videót itt: 

Gyalogosgázolás a zebrán: ennyit kapott a vétkes sofőr

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság a 84 éves sofőrt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a férfinek utánképzésen kell részt venni, így csak annak teljesítése esetén kaphatja vissza a jogosítványát. 

A rendőrség a bejegyzésben továbbá kiemelte, hogyan kell megközelíteni autóval egy gyalogátkelőhelyet:

  • Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak biztosítani kell az áthaladási elsőbbséget. 
  • Az autó vezetőjének a gyalogátkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a kocsival, amennyiben szükséges, az átkelőhely előtt meg is tudjon állni.  

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu