Döbbenetes videó: a zebrán gázoltak el egy gyalogost Balmazújvároson!

Megrázó képsorokat tett közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hétfőn: mint írják, a videón egy 2024-es balmazújvárosi gyalogosgázolás látható. Egy figyelmetlen autós nem vette észre a szabályosan közlekedő gyalogosokat és az egyiküket elütötte, holott már jó pár métert megtett a zebrán.

Gyalogosgázolás Balmazújvároson: 83 éves sofőr ütött el egy szabályosan közlekedő gyalogost

Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A videóhoz csatolt bejegyzésben kiemelik,

a három járókelő közül csak egy nőt gázolt el és csak a szerencsének köszönhető, hogy ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.

Mutatjuk a durva videót itt:

Gyalogosgázolás a zebrán: ennyit kapott a vétkes sofőr

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság a 84 éves sofőrt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a férfinek utánképzésen kell részt venni, így csak annak teljesítése esetén kaphatja vissza a jogosítványát.

A rendőrség a bejegyzésben továbbá kiemelte, hogyan kell megközelíteni autóval egy gyalogátkelőhelyet:

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak biztosítani kell az áthaladási elsőbbséget.

Az autó vezetőjének a gyalogátkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a kocsival, amennyiben szükséges, az átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

