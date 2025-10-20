20 perce
Döbbenetes videó: a zebrán gázoltak el egy gyalogost Balmazújvároson!
Már több métert megtettek a zebrán, amikor érkezett az autó. A gyalogosgázolásban egy ember sérült meg.
Megrázó képsorokat tett közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hétfőn: mint írják, a videón egy 2024-es balmazújvárosi gyalogosgázolás látható. Egy figyelmetlen autós nem vette észre a szabályosan közlekedő gyalogosokat és az egyiküket elütötte, holott már jó pár métert megtett a zebrán.
A videóhoz csatolt bejegyzésben kiemelik,
a három járókelő közül csak egy nőt gázolt el és csak a szerencsének köszönhető, hogy ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.
Mutatjuk a durva videót itt:
Gyalogosgázolás a zebrán: ennyit kapott a vétkes sofőr
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság a 84 éves sofőrt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtotta és 6 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a férfinek utánképzésen kell részt venni, így csak annak teljesítése esetén kaphatja vissza a jogosítványát.
A rendőrség a bejegyzésben továbbá kiemelte, hogyan kell megközelíteni autóval egy gyalogátkelőhelyet:
- Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak biztosítani kell az áthaladási elsőbbséget.
- Az autó vezetőjének a gyalogátkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a kocsival, amennyiben szükséges, az átkelőhely előtt meg is tudjon állni.
