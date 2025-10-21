Durva balhét csapott egy férfi a hadházi boltban, az eladónak esélye sem volt

A vádirat szerint a vádlott 2025. március 19-én reggel 7 óra körüli időben már ittas állapotban volt, amikor bement Hajdúhadházon egy élelmiszerboltba és az eladóval szerette volna kicseréltetni az általa korábban vásárolt sört – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Többek között garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a hajdú-bihari férfinak

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írják, a férfinél lévő sör azonban bontott volt, ezért az eladónő közölte a vádlottal, hogy a csere így nem lehetséges. Ekkor a vádlott ingerültté vált, trágár módon szidalmazni kezdte a sértettet, majd hirtelen a sörösüveget először a pultra vágta, majd a falhoz dobta, ami így széttört. A szétpattanó üvegdarabok eltalálták a sértettet, megsérült az arca és a keze, sérülései 8 napon belül gyógyulóak.

A vádlott közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a boltban tartózkodó és azt észlelő személyekben megbotránkozást és riadalmat keltsen.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a többszörös visszaeső vádlott ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádiratban mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmények elkövetését az előkészítő ülésen és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság 70 nap elzárás büntetésre ítélje.

