október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Éjszakai csellengő gyermeket találtak Debrecenben, nem is gondolnád, honnan érkezett ide!

Címkék#debrecen#eltűnt#eltűnt kisfiú

A rendőrök az éjszaka közepén figyeltek fel egy csellengő gyermekre a belvárosában. Mint kiderült, a fiú Ausztriából szökött el, és az eltűnés miatt kiadták a körözését is.

Haon.hu

A járőrök Debrecenben láttak el szolgálatot, és szombat hajnalban egy fiúra lettek figyelmesek a belvárosban – számolt róla be a police.hu. Mint írják, azonnal odasiettek, és megkérdezték, mégis mit csinál éjszaka egyedül az utcán.

Az eltűnt kisfiút ma debreceni rendőrök találták meg
Az eltűnt kisfiút ma debreceni rendőrök találták meg
Forrás: police.hu

Már körözték is az eltűnt kisfiút

Mint kiderült, a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint a családi viták miatt indult útnak, és vonattal érkezett Debrecenbe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Az egyenruhások biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu