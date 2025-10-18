1 órája
Éjszakai csellengő gyermeket találtak Debrecenben, nem is gondolnád, honnan érkezett ide!
A rendőrök az éjszaka közepén figyeltek fel egy csellengő gyermekre a belvárosában. Mint kiderült, a fiú Ausztriából szökött el, és az eltűnés miatt kiadták a körözését is.
A járőrök Debrecenben láttak el szolgálatot, és szombat hajnalban egy fiúra lettek figyelmesek a belvárosban – számolt róla be a police.hu. Mint írják, azonnal odasiettek, és megkérdezték, mégis mit csinál éjszaka egyedül az utcán.
Már körözték is az eltűnt kisfiút
Mint kiderült, a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint a családi viták miatt indult útnak, és vonattal érkezett Debrecenbe.
Az egyenruhások biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.
