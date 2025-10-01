2 órája
Több speciális egység is keresi a Hortobágy-Berettyóban eltűnt férfit, nyomozást indított a rendőrség – fotókkal
Egyre több egység keresi az eltűnt férfit. A rendőrség eljárást indított a felborult csónak ügyében.
Nagy erőkkel folytatják a keresést
Folytatódik az eltűnt férfi keresése – tájékoztatta a Haon szerda reggel Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mint arról a Haon elsőként hírt adott, szeptember 30-án, kedden felborult egy csónak a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, Püspökladány közelében. Négyen tartózkodtak benne, hárman kijutottak a partra, egy ember azonban eltűnt a vízben. Kedden a püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az egységek szonárt, búvárt és keresőkutyát is bevetettek a felborult csónak negyedik utasának megtalálása érdekében. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység, szerda délelőtt azonban újra ellepték a keresőcsapatok a területet.
A rendőrség eljárást indított a felborult csónak ügyében
A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeznek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület – tájékoztatott a szóvivő.
Szonárral, csónakkal és kötéltechnikával keresik a férfit.
Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott,
a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. Az eltűnt személy keresése jelenleg is folyamatban van, a rendőrség szakértők bevonása mellett vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
