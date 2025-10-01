október 1., szerda

Felborult csónak

2 órája

Több speciális egység is keresi a Hortobágy-Berettyóban eltűnt férfit, nyomozást indított a rendőrség – fotókkal

Címkék#rendőrség#katasztrófavédelem#csónak#Püspökladány

Egyre több egység keresi az eltűnt férfit. A rendőrség eljárást indított a felborult csónak ügyében.

Haon.hu
Nagy erőkkel folytatják a keresést

Forrás: Tóth Imre

Folytatódik az eltűnt férfi keresése  – tájékoztatta a Haon szerda reggel Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mint arról a Haon elsőként hírt adott, szeptember 30-án, kedden felborult egy csónak a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, Püspökladány közelében. Négyen tartózkodtak benne, hárman kijutottak a partra, egy ember azonban eltűnt a vízben. Kedden a püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az egységek szonárt, búvárt és keresőkutyát is bevetettek a felborult csónak negyedik utasának megtalálása érdekében. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység, szerda délelőtt azonban újra ellepték a keresőcsapatok a területet.

Forrás: Tóth Imre

A rendőrség eljárást indított a felborult csónak ügyében

A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeznek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint  Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület – tájékoztatott a szóvivő. 

Szonárral, csónakkal és kötéltechnikával keresik a férfit.

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, 

a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. Az eltűnt személy keresése jelenleg is folyamatban van, a rendőrség szakértők bevonása mellett vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

A helyszínen készólt galériánkat itt láthatod: 

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

 

 

 

