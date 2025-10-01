2 órája
Friss! A Debreceni Egyetem kutatói szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyón, az egyik PhD-hallgatót még mindig keresik! – fotókkal, videóval
A keresés továbbra is zajlik, közel egy napja nem találnak egy férfit a Hortobágy-Bettyóban. Most az is kiderült, kik voltak a felborult csónakban, és mi történhetett.
A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében – erősítette meg a Haon értesüléseit a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpont. Mint arról elsőként beszámoltunk, a felborult csónakban négyen tartózkodtak, három ember jutott ki a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba. Egy férfit azóta is keresnek, kedd éjszakára ugyan felfüggesztették a keresést, de szerdán még több speciális egység vonult ki a Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére. Az egyetemi sajtóközpont további részleteket közölt portálunkkal.
Felborult csónak a Hortobágy-Berettyón: kiderült, kik szenvedtek balesetet
A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van. A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával
– írja válaszában az egyetem.
Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
A Hajdú-Bihar Váregyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott,
a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. Az eltűnt személy keresése jelenleg is folyamatban van, a rendőrség szakértők bevonása mellett vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
