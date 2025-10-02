október 2., csütörtök

Vádemelés

1 órája

Sállal fojtogatta feleségét a biharkeresztesi férfi, majd arra kérte, költözzön vissza hozzá

A házaspár között megromlott a kapcsolat, már a bontóper is megindult, amikor az eset történt. A férfi emberölési kísérlet miatt kell feleljen a bíróságon.

Haon.hu

A vádirat szerint a biharkeresztesi vádlott 2022. óta állt élettársi kapcsolatban az asszonnyal, akivel három közös gyermekük volt. A férfi 2023 januárjától Németországban kezdett dolgozni, ahonnan néhány hónappal később hazatért, mert kórházi kezelésre szorult, majd a közöttük fennálló rossz kapcsolat ellenére, a betegségére tekintettel novemberben összeházasodtak. Az elkövető 2024 februárjában ismét munkába állt, amely során rendszeresen kellett több hetet távol töltenie. A házaspár között azonban gyakoriak voltak a veszekedések, ami miatt az asszony és a gyermekek is elköltöztek, és a házaspár között megindult a bontóper – számolt be az emberölési kísérlet miatt indított ügy előzményeiről 2025. október 1-jén a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Emberölési kísérlet miatt kell felelnie a vádlottnak
Emberölési kísérlet miatt kell felelnie a vádlottnak
Forrás: Illusztráció / MW-archív

2025. február 17-én, reggel a sértett az utcán találkozott a vádlottal, aki megkérte a nőt, hogy aznap este, a gyermekek nélkül látogassa meg otthonában, mert szeretne vele beszélni. 

Az asszony este elment a férfi házába, és a házban leült egy fotelbe, közben a férfi magához vett egy sálat, a nő mögé lépett, és hátulról a nyaka köré tekerte. A fuldokló sértett közben a kezével próbált a sál szorításán enyhíteni, és folyamatosan könyörgött a vádlottnak, hogy ne bántsa, de a férfi nem engedte el, hanem megöléssel fenyegette. 

Egy idő után megkérte az asszonyt, hogy üljön az ágyra, majd a vádlott tovább szidalmazta és fenyegette a nőt és ököllel, kis erővel megütötte a száján.

Ebben a fotelben kezdte el fojtogatni feleségét a férfi
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Később a férfi elmondta, hogy szeretné, ha a nő és a gyermekek is visszajönnének hozzá, amelyre a sértett félelmében ígéretet tett, majd a férfi is megígérte, hogy többé nem fogja bántalmazni. Hosszas kérlelés után végül megengedte, hogy az asszony távozzon, aki elhagyta a házat, majd értesítette a rendőrséget, akik a férfit még aznap őrizetbe vették, és az eset óta letartóztatásban van.

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a vádlott szándéka az életének kioltására irányult.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolja. A vádiratában foglalt mértékes indítvány arra irányul, hogy a Debreceni Törvényszék a férfit, beismerése esetén, 10 év börtönbüntetésre ítélje, és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

