Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval

Mint arról már portálunk is többször beszámolt, kegyetlen emberölés történt, egy nagyhegyesi hétvégi háznál 2023 szeptemberében, egy hajdúszoboszlói pár elásta, majd betont öntött a lengyel vendégük holttestére. Az üggyel kapcsolatban 2025 október 28-án közölt újabb részleteket a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Az emberölésre napokkal később derült fény

Forrás: Napló-archív

Mint ismert, a lengyel férfi még 2023 augusztusában kereste fel a hajdúszoboszlói ismerősét egy üzenetküldő alkalmazáson, majd megbeszélték, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A férfi 2023. szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ott a pár felvette, majd autóval a Hajdúszoboszlóhoz közeli, nagyhegyesi hétvégi házukba mentek, ahol több napig voltak, közben kirándultak és az estéket is együtt töltötték.

Ahogy arról a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményében beszámolt, a férfi hazautazása előtt, 2023. szeptember 30-án, éjjel a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd miután a vendégek másnap hajnalban hazamentek, a két férfi az udvaron vitatkozni, majd dulakodni kezdtek.