október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval

Címkék#emberölés#hajdúszoboszló#Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség#Nagyhegyes#börtön

A két férfi még 2013-ban ismerte meg egymást Angliában, majd baráti kapcsolatba kerültek. A vádlott hazaérkezése után ismerkedett meg élettársával, az emberölést pedig 2023-ban követték el.

Haon.hu

Mint arról már portálunk is többször beszámolt, kegyetlen emberölés történt, egy nagyhegyesi hétvégi háznál 2023 szeptemberében, egy hajdúszoboszlói pár elásta, majd betont öntött a lengyel vendégük holttestére. Az üggyel kapcsolatban 2025 október 28-án közölt újabb részleteket a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. 

Az emberölésre napokkal később derült fény
Az emberölésre napokkal később derült fény
Forrás: Napló-archív

Mint ismert, a lengyel férfi még 2023 augusztusában kereste fel a hajdúszoboszlói ismerősét egy üzenetküldő alkalmazáson, majd megbeszélték, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A férfi 2023. szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ott a pár felvette, majd autóval a Hajdúszoboszlóhoz közeli, nagyhegyesi hétvégi házukba mentek, ahol több napig voltak, közben kirándultak és az estéket is együtt töltötték.

Ahogy arról a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményében beszámolt, a férfi hazautazása előtt, 2023. szeptember 30-án, éjjel a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd miután a vendégek másnap hajnalban hazamentek, a két férfi az udvaron vitatkozni, majd dulakodni kezdtek. 

A verekedést később a házban folytatták, miközben a nő nyugtatni próbálta őket, majd vizet locsolt rájuk, ám ennek ellenére sem hagyták abba a verekedést. A vádlott ekkor földre szorította ismerősét, majd segítséget kért az élettársától. Mint írják, a nő egy alumínium baseball ütőt vett magához a teraszon, ezt adta oda a támadónak, aki az eszközzel végül kétszer tarkón ütötte a hason fekvő lengyel férfit. Ezután hanyatt fordította, megragadta a torkát és fojtogatni kezdte, amíg megszűnt az ellenállása, és a fulladás miatt életét vesztette.

Emberölés: a kertben ásta el a hajdúszoboszlói pár a holttestet

Fotók: Tóth Imre

A pár az eset után nem értesítette a rendőrséget, hanem az áldozat testét a telken elásták, míg a férfi mobilját a főcsatornába dobták. A nő a házban feltakarította a vérnyomokat és dulakodás során összetört üvegeket. A szomszédoknak, és a sértett eltűnése miatt aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük már elment, és nem tudják, hol van, néhány nappal később pedig több zsák betont vásároltak, és a holttest feletti földterületet lebetonozták.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így derült fény a kegyetlen emberölésre

Ahogy arról beszámoltunk, a férfi eltűnését 2023 október elején jelezték a hozzátartozók a magyar rendőröknek, akik egyből nyomozást indítottak az ügyben. Mikor kiderült, kihez érkezett az áldozat, a rendőrök az akkor 31 éves nőt és barátját, a 41 éves férfit kihallgatták. Az elszámoltatás után mindketten megtörtek, és beismerték, hogy van közük a lengyel állampolgár eltűnéséhez.

A pár néhány nappal később állt bíróság elé, ahol el is rendelték az egyhónapos letartóztatásukat. Bár a gyanúsítottak büntetlen előéletűek, azonban szem előtt tartva a nyomozás állását és annak érdekeit, a bíróság indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését. A döntést az ügyészség és a férfi tudomásul vette, míg a nő fellebbezést jelentett be.

Bíróság előtt a pár

Fotók: Matey István

Ilyen büntetés várhat a vádlottakra

A 2025. október 28-án küldött közleményből kiderült, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Törvényszék, beismerésük esetén, a férfit 13 év, a nőt 8 év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül 10 és 8 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu