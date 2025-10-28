1 órája
Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval
A két férfi még 2013-ban ismerte meg egymást Angliában, majd baráti kapcsolatba kerültek. A vádlott hazaérkezése után ismerkedett meg élettársával, az emberölést pedig 2023-ban követték el.
Mint arról már portálunk is többször beszámolt, kegyetlen emberölés történt, egy nagyhegyesi hétvégi háznál 2023 szeptemberében, egy hajdúszoboszlói pár elásta, majd betont öntött a lengyel vendégük holttestére. Az üggyel kapcsolatban 2025 október 28-án közölt újabb részleteket a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
Mint ismert, a lengyel férfi még 2023 augusztusában kereste fel a hajdúszoboszlói ismerősét egy üzenetküldő alkalmazáson, majd megbeszélték, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A férfi 2023. szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ott a pár felvette, majd autóval a Hajdúszoboszlóhoz közeli, nagyhegyesi hétvégi házukba mentek, ahol több napig voltak, közben kirándultak és az estéket is együtt töltötték.
Ahogy arról a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményében beszámolt, a férfi hazautazása előtt, 2023. szeptember 30-án, éjjel a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd miután a vendégek másnap hajnalban hazamentek, a két férfi az udvaron vitatkozni, majd dulakodni kezdtek.
A verekedést később a házban folytatták, miközben a nő nyugtatni próbálta őket, majd vizet locsolt rájuk, ám ennek ellenére sem hagyták abba a verekedést. A vádlott ekkor földre szorította ismerősét, majd segítséget kért az élettársától. Mint írják, a nő egy alumínium baseball ütőt vett magához a teraszon, ezt adta oda a támadónak, aki az eszközzel végül kétszer tarkón ütötte a hason fekvő lengyel férfit. Ezután hanyatt fordította, megragadta a torkát és fojtogatni kezdte, amíg megszűnt az ellenállása, és a fulladás miatt életét vesztette.
A pár az eset után nem értesítette a rendőrséget, hanem az áldozat testét a telken elásták, míg a férfi mobilját a főcsatornába dobták. A nő a házban feltakarította a vérnyomokat és dulakodás során összetört üvegeket. A szomszédoknak, és a sértett eltűnése miatt aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük már elment, és nem tudják, hol van, néhány nappal később pedig több zsák betont vásároltak, és a holttest feletti földterületet lebetonozták.
Így derült fény a kegyetlen emberölésre
Ahogy arról beszámoltunk, a férfi eltűnését 2023 október elején jelezték a hozzátartozók a magyar rendőröknek, akik egyből nyomozást indítottak az ügyben. Mikor kiderült, kihez érkezett az áldozat, a rendőrök az akkor 31 éves nőt és barátját, a 41 éves férfit kihallgatták. Az elszámoltatás után mindketten megtörtek, és beismerték, hogy van közük a lengyel állampolgár eltűnéséhez.
A pár néhány nappal később állt bíróság elé, ahol el is rendelték az egyhónapos letartóztatásukat. Bár a gyanúsítottak büntetlen előéletűek, azonban szem előtt tartva a nyomozás állását és annak érdekeit, a bíróság indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését. A döntést az ügyészség és a férfi tudomásul vette, míg a nő fellebbezést jelentett be.
Ilyen büntetés várhat a vádlottakra
A 2025. október 28-án küldött közleményből kiderült, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Törvényszék, beismerésük esetén, a férfit 13 év, a nőt 8 év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül 10 és 8 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.
